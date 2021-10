Vedle iphonů také auta a autobusy. Foxconn ukázal prototypy elektromobilů

Foxconn představil prototypy sportovně-užitkového vozu (SUV), sedanu a autobusu. Prototypy vyrobila firma Foxtron, která je společným podnikem Foxconnu a tchajwanského výrobce automobilů Yulon Motor.



Sedan, na jehož vývoji se podílela italská designérská společnost Pininfarina, by měla v příštích letech prodávat nejmenovaná automobilka mimo Tchaj-wan, zatímco SUV by se mělo v roce 2023 objevit na tchajwanském trhu pod jednou ze značek firmy Yulon. Autobus, který ponese značku Foxtron, by měl v příštím roce začít jezdit v několika tchajwanských městech ve spolupráci s místními dopravním podniky.

Sedan „Model E“, který se možná svým označením inspiroval u americké elektromobilky Tesla, jež je na poli bateriové mobility celosvětovým fenoménem a průkopníkem, se chlubí výkonem 750 koní, díky němuž pokoří stokilometrovou rychlost za 2,8 sekundy. Foxconn slibuje dojezd až 750 kilometrů.

Italský deník La Repubblica uvádí, že Model E postavili v Itálii v ateliérech slavného studia Pininfarina, které se kromě designu zabývá také výrobou prototypů.

„Jsme velmi hrdí na to, že můžeme světu ukázat model, který představuje to nejlepší ze schopností Pininfariny a je prvním krokem v důležité strategické spolupráci mezi oběma společnostmi. Sdílíme stejné hodnoty, jako je zájem o inovace a udržitelnost. Nyní máme partnera, se kterým společně prozkoumáme budoucnost elektrické mobility,“ okomentoval Silvio Angori z Pininfariny, italskou společnost aktuálně vlastní indický koncern Mahindra.

Elektrické SUV v podání Foxconnu pak nese označení Model C.

Foxconn je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě a hodlá se stát velkým hráčem také na světovém trhu s elektromobily. „Zatím dělá Foxconn (v oblasti elektromobilů) docela dobrý pokrok,“ uvedla analytička technologického sektoru Kylie Huangová ze společnosti Daiwa Capital Markets.

Společnost Foxconn začala poprvé hovořit o svých ambicích v oblasti elektromobilů v listopadu 2019. Letos například oznámila dohodu, že bude vyrábět elektromobily pro americký startup Fisker. Začátkem tohoto měsíce koupila montážní závod amerického výrobce elektrických vozů Lordstown Motors.

Foxconn v Česku

Foxconn působí i v České republice. Dceřiná společnost tchajwanského výrobce má výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře. Výrobce počítačů a informačních technologií Foxconn CZ loni meziročně zvýšil tržby z prodeje výrobků a služeb zhruba o deset procent na 88 miliard korun. Tržby z prodaného materiálu vzrostly z dvou miliard na 13 miliard korun, naopak tržby za prodej zboží klesly o 2,8 miliardy korun. Zisk po zdanění se snížil z o 48 procent na 340 milionů korun.

Allan Bowie Keown, jednatel Foxconn CZ poukázal na to, že firma těží z rostoucího trendu přesouvat výrobu z Číny, aby snížila riziko pro zásobovací řetězce svých zákazníků.

Podle jednatele firma čelila vážnému nedostatku mnoha komponentů. Kromě toho se potýkala s neočekávanými náklady na udržování svých výrobních provozů v České republice způsobených opatřeními proti koronaviru.



Naprostá většina výrobků a služeb společnosti směřovala na export. V tuzemsku firma vykázala vloni tržby asi 0,3 procenta.