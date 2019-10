Autofotka týdne: Studenti ČVUT chystají formule s autonomním řízením

, aktualizováno

Studenti ČVUT začali vyvíjet formule s autonomním řízením. Jízdy bez řidiče by měla být do dvou let schopná jak elektrická formule týmu Fakulty elektrotechnické, tak i závodní vůz se spalovacím motorem týmu Fakulty strojní. Senzory umožňující autonomní jízdu začaly oba týmy testovat v letošním roce.