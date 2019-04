Vodíkové závody jsou napínavější než F1, studenty lákají k technice

Tady jsou fanoušci jistí. Už proto, že celou závodní trať přehlédnete z jediného místa, pořád se něco děje a týmy před sebou nemají žádné tajnosti. Naopak, svými chytrými finesami a laborováním s technickými řešeními se rádi pochlubí. I mezi třicet centimetrů dlouhými speciály se už používá modelování, diagnostika, 3D tisk komponent, karbon. Měří se teplota a řeší se rozložení hmotnosti.



Závodní speciály vypadají na první pohled jako každý jiný RC model v měřítku 1:10. Jsou ovšem výjimečné svým pohonem. Energii berou z palivového článku.

To je studentský závod vodíkových autíček Horizon Grand Prix. Pátý ročník vytrvalostních závodů modelů na vodíkový pohon přivítalo Ostravské Trojhalí Karolina. Vítězové dvoudenního klání, které se jede jako vytrvalostní šestihodinový závod, v němž musí dálkově ovládaný vůz projet co nejvíce kol (má ovšem omezenou zásobu paliva), budou reprezentovat Českou republiku ve světovém finále. To se pojede v červnu v Praze.

Dvacet sedm středoškolských týmů z celé země se sjelo do Moravskoslezského kraje závodit se svými modely aut na vodík. Akce je vyvrcholením vzdělávacího programu, ve kterém se žáci učí o změně klimatu, možnostech obnovitelných zdrojů a sestavují vlastní repliku 1:10 vozu s vodíkovým palivovým článkem.

Pětičlenné týmy vždy dostanou od organizátora soutěže základní vybavení a jejich úkolem je pod dohledem kantorů školy postavit model. Sada součástek má hodnotu asi tří tisíc eur. Nejdůležitější jsou kartuše na vodík, které pojmou každá až deset litrů vodíku, elektrolyzér, s jehož pomocí si vodík vyrábí, dále palivový článek, který z vodíku vyrábí elektřinu a pak sada učebních pomůcek, které studentům vysvětlí vše o vodíku jako zdroji energie.

Vítězem prvního českého šampionátu jsou Motol Speeders z pražské Střední průmyslové školy dopravní jehož speciál s karoserií Bugatti Veyron ohromoval propracovaností a čistotou konstrukce.

Petr Špalíček a Adam Šesták z pražského týmu nadšeně popisují vychytávky v konstrukci a vysvětlují technická řešení, která zvolili na základě zkušeností z předchozích let. Prozrazují také cenu. Model, na kterém je kromě materiálu a drahé technologie pohonu také spousta práce, prý klidně vyjde na osmdesát tisíc korun. Na každou sezonu svůj speciál samozřejmě vylepšují, a pořizují nový palivový článek, při přípravě na letošní finále se zaměřili hlavně na efektivitu pohonu – svou jízdu kromě celkového vítězství také zvládli s nejmenším množstvím paliva.

Druhý soutěžní den pak ovládl zkušený Werk Team 1 z SOŠ Třineckých železáren, který se stal vítězem druhého závodního dne a zkompletoval tak „zlatý hattrick“. O napínavost obou závodních dní se postaraly především dramatické závěry obou závodů, což dokazuje i fakt, že se vedoucí pozice měnily ještě i pár sekund před koncem. Miláčkem publika se stal tým Hubáci, jehož pilot předváděl nevídanou stíhací jízdu s famózním stylem.

Model s karoserií slavné Škody 130 RS po stíhací jízdě a s velkou dávkou štěstí vybojoval v první závodní den druhé místo jen půlminutu před koncem závodu, třetí v pořadí zaostal kvůli technickým problémům o pouhé kolo. Hubáci byli přitom po třech čtvrtinách závodu na čtvrtém místě. Na doplnění: vítězné týmy za šest hodin vždy překonaly metu tisíce zajetých okruhů.

Závody vodíkových autíček mají u studentů rozvíjet také zájem o technické obory. „Mojí motivací je získat dobrou práci. Díky této soutěži jsem se naučil princip palivového článku a spolupracovat s ostatními. Jsem ve druháku a vím, že po střední chci pokračovat na vysokou a najít si práci, která se těmito technologiemi zabývá,“ říká jeden ze zúčastněných Pavel Hrstka.

V této soutěži mají zatím navrch technické obory, program Horizon Grand Prix je ovšem určený všem středním školám. „Připojil jsem se, protože do týmu potřebovali fyzika na počítání. Stavbu autíčka jsme si užili. Byť je mým zájmem spíše programování, naučil jsem se lépe pracovat s pájkou, elektronikou i 3D tiskem,“ popisuje David Klement z Gymnázia Nad Alejí.



„Je to neskutečné. Co se tady studenti naučí za hodinu, by v knížkách hledali týden. Spojení zábavy a vzdělání je to nejlepší, co se může žákům dostat,“ komentuje Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství.

„Vidíme velký potenciál v podpoře studentských týmů z našeho kraje, kteří si chtějí vyzkoušet jak výrobu svého modelu auta na vodíkový pohon, tak se naučit týmové spolupráci a řešení problémů, což se jim v budoucí praxi bude velmi hodit,“ uzavírá Kateřina Churá z nošovické továrny Hyundai. Korejská automobilka má už dnes v nabídce auto, jehož pohon obstarávají palivové články.

Volba Ostravy jako hostitele českého finále nebyla náhodná. V Ostravě se chystá stavba první veřejně dostupné plničky na vodík. Městská správa totiž tomuto způsobu pohonu věří a připravuje se na pořízení vodíkových autobusů. Stavba plničky by podle informací iDNES.cz měla začít koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Největší zdržení projekt nabírá kvůli zdlouhavým procesům přidělení stavebního povolení.

Světové finále, na kterém se potkají nejlepší z dvou set týmů z celého světa, se uskuteční 8. června v Praze v rámci Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd ČR.