Čínský elektrovůz vytlačí z Polska fiátky. Bateriovou pětistovku přestaví na benzin

Malé fiaty často skvěle ilustrují vývoj automobilismu v Evropě. A i nyní bestseller značky – slavná pětistovka –pregnantně ukazuje, co se děje. Aktuální benzinová musí v Evropě skončit, i když to nedává smysl. Stěhovat se má do Afriky. V polské továrně ji pak nahradí malý čínský elektromobil. Nový elektrický Fiat 500 budou složitě přestavovat na benzin.