Šéf Stellantisu řeší nadváhu elektroaut. Vozí půl tuny materiálu navíc

Konstatoval, že na výrobu baterií pro elektromobil s „obstojným dojezdem“ 400 kilometrů je nyní ve srovnání s tradičním automobilem potřeba o zhruba 500 kilogramů více surovin. „Z hlediska ochrany životního prostředí to podle mého nedává smysl,“ cituje Tavarese agentura Reuters.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares

Má za to, že automobilový průmysl musí s pomocí nových vědeckých poznatků dosáhnout „zlomu“ v oblasti energetické hustoty baterií. „Myslím, že k tomu směřujeme. Podle mě v příštím desetiletí dokážeme snížit hmotnost baterií o 50 procent, a tím pádem o 50 procent zredukovat i spotřebu dalších surovin oproti běžným vozidlům,“ dodal. Vyřešilo by to podle něj i problém s nedostatkem lithia, které je klíčovým prvkem většiny dnešních baterií pro elektromobily.

Během fóra Tavares také uvedl, že kvůli „nebetyčně vysokým nákladům“ nepovažuje vodík za životaschopnou alternativní technologii pro současnou masovou mobilitu. „Obávám se, že cenová dostupnost bude prozatím pro vodík hlavní brzdou,“ řekl. „V blízké budoucnosti to možná bude řešení pro vozové parky velkých společností, ale rozhodně ne pro běžné lidi,“ uzavřel.

Freedom of Mobility Forum skupina Stellantis založila poté, co se rozhodla na konci roku 2022 opustit Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Smyslem akce je diskuse o problémech a trendech mobility a jejich dopadech na klima.

Skupina Stellantis je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě, vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler a francouzského konkurenta PSA. Fúze přivedla dohromady značky Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.