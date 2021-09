Přechod na elektropohon v Česku: dodavatelé se chystají, Tatra zkusí vodík

Výrobci dílů do motorů hledají uplatnění Chystaný odklon od spalovacích motorů a přechod k elektromobilitě řeší v Česku zejména firmy, které dodávají komponenty do automobilů se spalovacími motory. „Elektromobilita bude mít zásadní dopad na výrobce ložisek. Studie ukazují, že v současné době je v jednom automobilu se spalovacím motorem přibližně 120 ložisek různých typů a velikostí, zatímco u elektromobilů se předpokládá pokles na 50 ložisek na jedno auto, což je redukce o zhruba 60 procent,“ upozornil ředitel olomoucké Koyo Bearings ČR Marek Janků. Většina válečkových a jehličkových ložisek pro automobilový průmysl, které vyrábí Koyo Bearings ČR, je nyní určena pro převodovky a vyvažovací jednotky v motorech. „S elektromobilitou tyto aplikace vymizí. Očekáváme, že pro náš závod to konkrétně bude znamenat pokles objemu výroby mezi 30 až 40 procenty,“ uvedl Janků. Firma se proto už před dvěma roky rozhodla co nejvíce zaměřit na průmyslové zákazníky, především na výrobce zemědělských a textilních strojů. Díky tomu bude postupně zvyšovat podíl vyráběných ložisek pro tyto aplikace na úkor automobilového sektoru. „To se nám postupně daří, vidíme nárůst objemu výroby pro nové zákazníky až o 20 procent pro roky 2021 a 2022,“ řekl Janků. Podle Janků ovšem především kuličková ložiska nadále najdou uplatnění také v elektroautech, toto řešení využívá například společnost Tesla. V případě elektrických SUV bude zase nutné použít vysokorychlostní válečková ložiska. Koyo Bearings ČR proto rozjíždí výrobu jednoho typu tohoto ložiska pro společnost GM a s několika odběrateli pracuje na vývoji podobných řešení. „V Olomouci máme otevřené projekty pro zákazníky v tak velkém objemu, že by to znamenalo až dvojnásobné navýšení výroby válečkových ložisek. V současné době tedy vidíme, že elektromobilita nám dává možnost navýšení objemu výroby proti současnému stavu o 20 až 30 procent pro další roky. Bude ale záležet na úspěšnosti zmíněných projektů,“ dodal Janků. Táborská firma Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež řídí vstřikování paliva do motoru, zatím elektromobilitu neřeší. Určitě se nedotkne technické keramiky, řekl majitel Brisku a předseda představenstva Mojmír Čapka. „Je to otázka mnoha desítek let. V ČR máme šest milionů motorů, optimistický pohled je, že v roce 2030 tady bude 200 000 elektromobilů, a to ještě s hybridem. U (našich) snímačů je celá škála, a kdyby začaly růst určité typy pohonů, jsme schopni se velice rychle přeorientovat,“ řekl Čapka. Dodal, že roste zájem o snímače pro kamiony. U zapalovacích svíček, do nichž letos firma investuje kolem 140 milionů Kč, majitel Brisku vůbec nevidí problém kvůli elektrickým vozům. Poptávka je tak velká, že firma nestačí svíčky vyrábět. Dodává je do téměř 80 zemí. „Když vezmete elektromobilitu do roku 2040 a všechny nejodvážnější teorie, budou se ještě hodně dlouho v Evropě vyrábět spalovací motory a pak ještě minimálně dalších patnáct, dvacet let budou ta auta jezdit. Díl jako svíčka se vyměňuje průběžně, z tohoto pohledu nemá Brisk žádný problém,“ řekl Čapka. Brisk vyrábí 700 typů zapalovacích svíček pro auta, motocykly, traktory i sekačky. Právě i odběratelé sekaček, pil či traktůrků podle Čapky zvyšují poptávku. Společnost Fraenkische CZ, jež má závod v Okříškách na Třebíčsku, očekává s rozšiřováním výroby elektromobilů navyšování zakázek. Podnik vyrábí především plastové trubky, které slouží k ochraně kabelů, vedení paliva, oleje nebo vzduchu. Elektromobily, u nichž se baterie chladí kapalinou, potřebují těchto systémů daleko víc než auta se spalovacím motorem. „Vývojem a výrobou produktů do elektromobilů se naše firma zabývá již poměrně dlouho, na vývoji chladicích systémů baterií a vozidel spolupracujeme s těmi nejvýznamnějšími světovými hráči,“ řekla mluvčí podniku Daniela Vilhelmová. Před rokem firma otevřela vlastní inovační centrum v Třebíči, které má na starosti vývoj nových technologií pro všechny výrobní úseky společnosti. Vyrábí se tam například automaty na tvarování trubek, o které mají výrobci elektromobilů zájem. V autech se spalovacím motorem podle Vilhelmové není moc trubek pro vedení kapalin, zatímco v elektromobilech, které mají baterii chlazenou kapalinou, jsou jich potřeba desítky. „Pro nás je to obrovská výzva,“ řekla. „Náš seznam automotive odběratelů se rozšiřuje o nové zákazníky, přední výrobce elektromobilů, a to především ze Spojených států. S tím jde ruku v ruce postupná obměna produktového portfolia, do které přinášíme prvky automatizace,“ uvedla Vilhelmová. Firma Bosch Diesel zaměřená na výrobu vstřikovacích zařízení do naftových motorů zaměstnává v Jihlavě okolo 4700 lidí, vedle kmenových i agenturní pracovníky. Zvyšování produkce elektroaut zatím nemá vliv na výrobu v obou českých automotive závodech Bosch, sdělil mluvčí skupiny Bosch v Česku Pavel Roman. Uvedl, že se v současnosti těžko odhaduje vývoj na několik let. Za mnohem větší zátěž a výzvu pro plánování kapacit výroby jak u finálních výrobců automobilů tak u jejich subdodavatelů, podle mluvčího firma považuje přetrvávající nedostatek některých polovodičů a surovin na trhu a narušení logistických řetězců, i kvůli koronavirové epidemii. Očekávaný přechod autoprůmyslu na elektroauta nemá zatím zásadní dopad na libereckého výrobce klimatizací Denso. „Klimatizace bude v autě, které má benzinový motor, naftový, elektrický. Bude víceméně v každém autě, a to že bude trošku jinak technicky provedena, to pro nás není až tak zásadní téma,“ řekl personální ředitel podniku Denso Manufacturing Czech Jiří Heteš. K udržení konkurenceschopnosti je pro liberecké Denso důležitější postupná automatizace procesů. Firma se zhruba 2 500 zaměstnanci je největším podnikem v Libereckém kraji působícím v automobilovém průmyslu. Rovněž podnikání skupiny Mesit z Uherského Hradiště nemá být přechodem na elektromobilitu ovlivněno. Dodávky pro automobilový průmysl tvoří jen část jejích tržeb. Díly, které Mesit vyrábí, navíc většinou nesouvisejí se spalovacími motory. Skupina dodává díly do bezpečnostních systémů aut a převodovek. Součástí jejího portfolia výrobků jsou i elektromagnetické ventily pro zemědělskou techniku a nákladní dopravu. Mesit vyrábí i různé druhy měřicích a kontrolních přístrojů a pro zákazníky v hromadné dopravě také signalizačních zařízení. Elektromobilitu podle ředitele divize Machinery skupiny Jaroslava Fojtíka vnímá Mesit jako jednu z příležitostí, která má velký potenciál pro budoucnost. „Nicméně naše hlavní aktivity rozvoje jsou v oblasti elektro přístrojů, komunikační techniky, telekomunikací, letectví a vojenské techniky,“ doplnil. „Naše díly končí v celé řadě automobilů, například v koncernu VW nebo BMW,“ uvedl ředitel. Skupina Mesit zaměstnává zhruba tisíc lidí. Sdružuje firmy působící zejména v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Navazuje na letitou tradici této výroby, která v Uherském Hradišti sahá do roku 1952. Od dubna 2018 je Mesit součástí zbrojařské skupiny Omnipol. Podobně jsou na tom firmy z Plzeňského kraje dodávající díly do aut. „Většinou totiž vyrábějí komponenty, jež využívají všechny druhy osobních i nákladních vozů, tedy sedačky, čalounění, textilní obložení, kabelové svazky, části převodovek, plastové a gumové díly. Zatím nepředpokládají, že by omezovaly výrobu či propouštěly,“ uvedl Ivo Kužel, vedoucí regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj, jehož členy je řada firem z oboru automotive. Spíše by potřebovaly přijímat lidi, protože jim je přetahují například strojírny. „Fabriky začínají hodně přetahovat. Teď je silný vliv Škody Transportation, která přetahuje lidi z okolí, zámečníky, elektrikáře a další specialisty. Shání kolem 300 lidí a určitě nabízejí slušnější výdělek než automotive,“ uvedl. „Přechod na elektromobilitu je znát tím, že přibývají zakázky z této oblasti, ale celkový pokles výroby není. Pořád je v automotivu málo lidí,“ dodává Kužel. „Elektromobily mají hlavně jiný motor a podvozek, ale v našem regionu se dělají díly pro všechny typy vozů. Výroba firem nebude touto zásadní změnou zas tolik ovlivněna.“ Česká pobočka firmy Aisin s dvoumiliardovým obratem, která dodává díly motorů do evropských i japonských automobilek, odhaduje, že výroba se kvůli elektromobilům změní. „Nicméně my vyrábíme téměř všechny současné výrobky na hybridní motory či hybridní převodovky. Ten první velký krok, přechod od spalovacích motorů k hybridním, jsme zvládli. V horizontu roků 2021 až 2027 budou hybridní motory klíčové,“ řekl ředitel společnosti Miloš Hnízdil. Firma se 600 zaměstnanci vyvíjí i nové typy dílů pro elektromobily a předpokládá, že do roku 2030 zcela obmění produkci. Firma Dura Automotive CZ změnila už produkci v jedné ze dvou svých strakonických továren. Jeden závod vyrábí okenní moduly do aut či krytky na dveřní sloupky. Druhý se zabýval práškovým lakováním, v roce 2019 v něm firma změnila druh produkce a ve druhé polovině loňského roku začala sériově vyrábět hliníkové držáky baterií pro elektromobily firmy Daimler. V příštích letech bude tento závod obratově nejvýznamnějším ve skupině Dura, uvedla ve výroční zprávě.