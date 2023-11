Ideologie vládne nad prověřenými zákony trhu, říká šéf Toyoty Peleška

Kdysi jste v souvislosti s elektromobilitou řekl, že jsme v situaci, kdy klíčové slovo je tlak, nikoliv poptávka. Platí to stále?

Absolutně. A čím dál tím více. Ukazuje se, že většina lidí, kteří mluví o bateriové nebo vodíkové budoucnosti aut, vůbec nerozumí automobilovému prostředí. Nevědí, jak vše funguje. Vize čisté bezemisní dopravy formou elektromobility do roku 2035 nemá vůbec nic společného s automobilovým světem jako takovým. Tam platí mnoho dalších zákonitostí a technologie v tom hraje roli jen jako jeden ze čtrnácti parametrů. Také ostatní věci jsou nesmírně důležité, a pokud je automobilová značka schopná je dělat dobře, teprve tehdy vytváří poptávku. A ta rozhoduje. Nikoliv nějaké určování daného směru formou dotací a pokut. Ty jednou pominou, a pokud poté zákazníci nebudou produkt chtít, budou si zákonitě hledat jinou cestu (to se stalo nyní v Německu: po snížení vládních dotací cen elektromobilů šel teď jejich prodej výrazně dolů, pozn. red.).

Nastupující firmy z Číny, stejně jako Tesla, mají snahu se ukázat v tom nejlepším světle. Vysoká cenová úroveň se tedy brzy smaže.