Drtivá většina Čechů odmítá elektromobil, přestože v něm nikdy neseděla

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který již po šesté zpracovala poradenská společnost EY. Probíhal letos v listopadu a zúčastnilo se ho 568 lidí. Stejný průzkum zároveň proběhl i v Maďarsku, Rusku a v Turecku. Jde převážně o privátní zákazníky, přestože nejde vyloučit, že někteří oslovení si koupí auto jako podnikatelé na IČO. Mezi jednotlivými zeměmi panují často velké rozdíly. O koupi nového auta například uvažuje 50 % Čechů a 68 % Turků, ale naopak pouze 37 % Maďarů či celých 80 % Rusů.

Osmdesát procent Čechů plánuje nákup aut do půl milionu a pouze 3 % nad milion korun. Ačkoli benzin preferuje stále největší procento dotázaných (35 %), je to výrazně méně než před rokem (50 %). Naopak vyrostl zájem o nějakou formu hybridního (z 6 na 13 %) a plynového pohonu (z 2 na 4 %). Preference dieselu klesla ze 17 na 15 %. Nejvíc se však změnil podíl nerozhodnutých – z 22 na 31 %. Významný rozdíl je v tom mezi muži a ženami. Až 37 % žen není rozhodnuto (proti 25 % mužů), zatímco muži naopak preferují hybridní motory (v poměru 19 ku 6 %).

Pouze 2 % však uvažují o elektromobilu, což je stejně jako před rokem. Méně je to jen u Rusů (1 %), naopak zájem má 7 % Turků a 9 % Maďarů. Průzkum zároveň odhalil, že respondenti mluví o něčem, s čím nemají zkušenost. V elektromobilu nikdy nejelo celých 82 % dotázaných, ani jako řidiči, ani jako spolujezdci.

„Možné výhody elektromobility Češi spatřují především v potenciálním snížení provozních nákladů. Ty ocenila více než polovina řidičů zvažujících si koupit elektromobil. Jejich rozhodování ve značné míře ovlivňují i plánované regulace, a to především na úrovni větších měst. Pro tyto řidiče je důležitým momentem i snižování emisní a hlukové zátěže,“ dodává k tomu Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor, a nabízí i opačný pohled. „Hlavním limitujícím faktorem jsou naopak stále vysoké pořizovací ceny těchto typů automobilů – trnem v oku je to 67 % řidičů.“

Průzkum EY odhalil i několik dalších zajímavých skutečností. Například pro 78 % respondentů, kteří uvažují o koupi auta s elektrickým pohonem, je velmi důležitá úroveň digitalizace vozu. Celkově je to důležité pro 45 % dotázaných. 9–12 měsíců je ochotno si počkat na vůz preferované značky jen 18 % respondentů, u auta s rozpočtem nad 1,25 mil. je to však už 100 %. Přes internet je ochotno si koupit auto jen 16 % Čechů.

„Co se týče značek samotných, lze konstatovat, že Češi jsou specifičtí tím, že si udržují spíše neutrální postoj. Největší důležitost jim přikládají řidiči ve věkové skupině od 45 do 60 let, a i mezi nimi jde o méně než dvě desítky procent,“ uvedl Petr Knap.

Co naopak hraje prim při rozhodování, je cena, kterou za klíčovou považují dvě třetiny tuzemských řidičů. Zvýšenou důležitost pak přikládají i kvalitám, jako je předchozí zkušenost, bezpečnost a nízká spotřeba paliva. Naopak dobrý poprodejní servis považuje za důležitý jen zhruba 30 procent respondentů a konektivita ovlivňuje rozhodování v méně než desetině případů.

Téměř polovina řidičů využívá služeb nezávislých autoservisů. Vůle svěřit své vozidlo do péče autorizovaných prodejců navíc výrazně klesá se stářím automobilu. Zatímco u automobilu starého tři až čtyři roky by autorizovaný autoservis navštívilo téměř 70 procent respondentů, u vozidel starších osmi let jejich počet razantně klesá na 35 procent. Pro využívání služeb autorizovaných prodejců jsou důležité hlavně materiální výhody, především poměr ceny a výkonu, výhodný věrnostní program a případně spektrum doplňkových služeb.

Nabídka digitalizovaných prodejních a poprodejních procesů roste ze strany poskytovatelů každým rokem, nicméně český zákazník je ve využití online služeb stále opatrný, zvlášť u ojetých vozů. Při koupi ojetého automobilu by žádná z nich nepřesvědčila více než polovinu tuzemských vlastníků. Ti si naopak důsledně stojí za tím, že potřebují svůj vůz fyzicky vidět, než se rozhodnou koupi finalizovat. Pokud už některé ze služeb považují za užitečné, jde především o online záznam vozidla, servisní knížku nebo osvědčení o aktuálním stavu vozu.