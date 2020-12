S elektromobilem na dovolenou? Bez problémů, jen s trochou přípravy

V minulém díle jsme probrali domácí, příležitostné i superrychlé nabíjení na území České republiky. Jednou za čas se však stane, že potřebujete jet do zahraničí. Ani tam to není s elektromobilem žádný problém, jen se na to musíte připravit. Tedy, přípravu prakticky nepotřebuji ti, kdo využívají firemních nabíjecích služeb automobilek, tedy kupříkladu BMW Charging nebo třeba od prvního čtvrtletí příštího roku MyŠkoda PowerPass či KIA Charge. Nabíjení za speciální ceny na nabíječkách partnerů zpravidla fungují po celé Evropě.