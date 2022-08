Německo uvažuje, jak „zlevnit“ elektromobily. Novou daní na spalovací auta

Německo chce sice od začátku příštího roku snížit podporu pro nákup elektromobilů (například pro auto v ceně pod 40 000 eur se sníží ze současných 6 000 na 4 500 eur), ale i tak by do budoucna měla být elektrická auta v Německu levnější než ta spalovací. Uvažuje se totiž o nových daních.

Podpora elektromobilů je v Německu terčem kritiky minimálně části médií. Například magazín Focus si jako obvykle nebere servítky: „Celá země musí šetřit – na energiích, nákupech, jízdě autem. Výjimku tvoří pouze jedna skupina: řidiči elektromobilů. Na velkém zeleném polštáři z daňových peněz létají nad drtivou většinou řidičů aut: nákupní bonusy, osvobození od daně a bonusy na firemní auta, dotované wallboxy a dobíjecí stanice.“

A teď přichází další novinka. Podle listu Handelsblatt plánuje ministr hospodářství Robert Habeck novou sankční daň pro spalovací auta, kterou chce nazvat „klimatickou daní“. Mělo by jít o klimatický poplatek závislý na emisích CO 2 při registraci nových automobilů v kombinaci s pokračováním dotací na elektromobily. Výsledkem by mělo být, že „elektromobily stejné kategorie by byly levnější než srovnatelné automobily se spalovacím motorem“.

Kritika tohoto nápadu je třeba ze strany Focusu nemilosrdná. „Zbytečné a nelogické je to hned z několika důvodů. V první řadě proto, že v roce 2035 EU zakáže prodej nových aut se spalovacími motory, takže jedinou alternativou budou elektrická auta. To samo o sobě by mělo vést k okamžitému ukončení všech dotací na elektromobily,“ tvrdí Focus. „Velmi brzy nebudou existovat žádné další alternativy, a tudíž ani žádný motivační účinek, který by dotace ospravedlnil.“

Pojem „klimatický poplatek za spalovací motory“ podle Focusu podporuje tvrzení, že elektromobily jsou bezemisní. Zejména v Německu to však prostě není pravda. Jak nedávno opět spočítal časopis Auto Motor & Sport, ve Francii produkuje VW ID.3 díky vysokému podílu jaderné energie pouze 17,9 gramů CO 2 na kilometr. V Německu jsou ovšem emise CO 2 čtyřikrát vyšší a dosahují 70,4 gramů. Ve dnech, kdy nefouká do větrných elektráren, je výsledek ještě horší. V Polsku, kde se téměř veškerá elektřina vyrábí v uhelných elektrárnách, produkuje jízda vozem ID.3 dvakrát více CO 2 než v Německu: 148,9 gramů na kilometr. Kvůli nedostatku plynu a jaderné energie bude Německo v příštích letech muset spalovat mnohem více uhlí, a to i v případě, že se rychle rozšíří větrná a solární energie. Pohádka o bezemisním elektromobilu se tak stává stále fantastičtější.

Přikrmování dotacemi také podle Focusu brání inovacím. Pokud si výrobci automobilů mohou být jisti, že stát, tedy daňoví poplatníci, zaplatí část jejich nákladů na vývoj, a tím zvýší i jejich zisky, pak také nemají takovou motivaci vylepšovat svá elektrická auta na plné obrátky. Místo toho dojde k přesnému opaku toho, čeho chtějí politici dosáhnout: výrobci jednoduše ke svým cenám připočítají dotace. Pokud navíc ještě zdraží spalovací automobily sankčními daněmi, povede to jen k ještě většímu zdražení elektromobilů.