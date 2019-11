Pneumatika budoucnosti zná svůj stav a kolo ji automaticky dohustí

Koncept pneumatiky budoucnosti od koncernu Continental, do které spadá třeba i česká značka Barum a závod v Otrokovicích, se jmenuje C.A.R.E. Zkratka evokuje anglický výraz pro péči a sama navíc odkazuje na vlastnosti pneumatiky. Jednotlivá písmena tu zastupují slova Connected, Autonomous, Reliable a Electrified, tedy česky připojená, autonomní, spolehlivá a elektrifikovaná.

Základem konceptu je nová pneumatika, která má v sobě zabudovanou sestavu senzorů. Ty neustále sledují například hloubku dezénu, teplotu pneumatiky, hlídají možné poškození a samozřejmě průběžně měří tlak v pneumatice. Celý systém se jmenuje ContiSense a přenáší získaná data do aplikace ContiConnect Live. V ní provozovatel vozidla okamžitě uvidí, že se s pneumatikou děje něco špatně, nebo že je třeba ojetá a je vhodné ji vyměnit. To by mělo usnadnit práci správcům flotil automobilů.

Continental přitom počítá s tím, že taková flotila bude autonomní. A autonomní auto si jen těžko samo pneumatiku v případě potřeby dohustí, pokud tlak poklesne pod stanovenou hodnotu. A proto má systém ještě další součást: nový ráfek. Přímo v něm jsou zabudována odstředivá čerpadla, která umí vytvořit zásobu stlačeného vzduchu, jímž se pneumatika v případě potřeby automaticky dohušťuje.

Technologie, kterou Continental nazývá PressureProof, by tak měla přispívat ke snížení spotřeby paliva. Auto totiž už nikdy nebude jezdit s nesprávně nahuštěnou (podhuštěnou) pneumatikou. Tento vynález připomíná řešení české firmy Coda Development. Jenže její řešení je zabudování přímo v pneumatice a udržuje tlak automaticky, zatímco PressureProof využívá generování vzduchu v kole a pneumatiku dohušťuje „na povel“ elektroniky.

Navíc systém umožňuje ještě jednu „vychytávku“: funkce PressureBoost upravuje tlak v pneumatice podle aktuální situace při jízdě. Continental schopnost blíže nerozebírá, ale můžeme si to představit tak, že při klidné a ekonomické jízdě systém pneumatiku automaticky trochu přihustí, zatímco když dojde na ostřejší jízdu, tlak mírně ubere, aby měla lepší přilnavost.