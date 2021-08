První svezení s Q4 e-tron, důležitým audi do zásuvky

Audi nechce sledovat dokument na téma elektromobilita někde ze druhé či třetí řady, ale rovnou z první. Rozhodlo se proto vsadit vše na jednu kartu a oznámilo, že od roku 2026 bude nově uvádět na globální trh už jen elektricky poháněné modely a do roku 2033 ukončí výrobu posledního modelu se spalovacím motorem.

Aktuálně nabízí už několik elektromobilů, všechny se jmenují e-tron a pod dva miliony se dostanou jen výjimečně. Nyní však Audi přichází s novým modelem, který má slovo e-tron už jen v přízvisku, jeho hlavní označení je Q4 a startovat bude na ceně 1 159 900 Kč. To je jen o 70 tisíc víc než základní cena vozu Škoda Enyaq.

Superaudi do zásuvky ukazuje, kde dává elektrifikace smysl Audi e-tron GT Audi konečně pochopilo, že cesta k prodeji elektromobilů není nabídnout auto, které bude za každou cenu jiné. Ale když vyrobí sportovní placaté auto s úžasnými jízdními vlastnostmi, bude elektrický pohon víc výhodou než omezením. Právě takové je e-tron GT. Čtěte dále

Enyaq nezmiňuji náhodou, Q4 je totiž jeho koncernovým dvojčetem. Žádné Audi nikdy nemělo technicky tak blízko k vozu z Mladé Boleslavi. Slovo dvojče ovšem vlastně není správně zvolené. Audi Q4 e-tron pochází z mnohem početnější rodiny. Je sourozencem nejen Škodě Enyaq, ale i Volkswagenu ID.4 a chystaným španělským modelům Cupra Born a Seat el-Born.



To je znak nové doby, na kterou si musíme zvyknout. Se stejným podvozkem a pohonem se v rámci jednoho koncernu nabízelo i mnoho spalovacích aut, ale pestrost v paletě motorů, výkonů a výbav byla mnohem větší, než tomu bude u elektromobilů.

Audi si uvedení tohoto modelu načasovalo ideálně. Právě teď se o elektromobilitě hodně mluví, v cenové hladině nad milion korun zákazník na nějakou kačku tolik nehledí, a naopak chce mít to nejmodernější, co současný svět automobilů nabízí.

Tím neříkám, že elektrické audi je pro každého, jen tvrdím, že v podobě SUV s velkým kufrem a s dojezdem několik set kilometrů už majitel nemusí až tak moc přistupovat na nějaký kompromis v praktickém používání jako u malého elektromobilu s dojezdem 150 kilometrů. Na rozdíl od většiny jiných elektromobilů, Q4 může být i prvním, nikoli doplňkovým autem v rodině.

Q4 e-tron se designově hodně podobá běžným SUV od Audi a zřeklo se extravagancí typu kamer místo zpětných zrcátek. Při bližším zkoumání se však jeden podstatný rozdíl najde. Protože konstruktéři jen nevsadili elektrický motor do dříve vyvinutého SUV, mohli přizpůsobit novému pohonu i samotný vzhled.

Q4 tak zaujme dopředu posunutými A sloupky karoserie, které umožnily maximálně zvětšit prostor pro cestující. Velká kola a svalnaté lemy blatníků dávají vozu dynamický vzhled. Q4 má dvě karosářské varianty – klasické SUV a Sportback s karoserií laděnou do tvaru kupé. Nízká linie střechy v podání Sportbacku pak přidává vozu další dávku elegance i dravosti. Celkově vyvážený vzhled doplňuje i mimořádně nízký koeficient aerodynamického odporu vzduchu 0,26, podle Audi nejlepší v segmentu.

Fajnový interiér

V interiéru drží Audi Q4 e-tron vysoko nastavenou laťku ostatních modelů se čtyřmi kruhy ve znaku. Právě interiérem a použitými materiály se od sebe budou koncernoví sourozenci lišit nejvíce. Kabina Audi umí zaujmout na první pohled svým moderním pojetím, ale i vysokou kvalitou provedení materiálů, nejlepší ve srovnání s enyaqem nebo ID.4.

Zejména jemná kůže Nappa se opravdu povedla. Přední sedadla mají široké možnosti nastavení, aby si člověk našel ideální polohu a mohl se soustředit na jízdu a na nejmodernější digitální vymoženosti z koncernových dílen.

Ty reprezentují především dva displeje – 10,25palcový přístrojový a 10,1palcový multimediální (na přání může být i 11,6palcový). Rovněž za příplatek mohou být modely Audi Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron vybaveny další inovací – průhledovým displejem s rozšířenou realitou. Tento systém vkládá do reálného okolí pokyny některých asistenčních systémů a navigační symboly. Velkou novinkou je i volant, který je zploštělý nahoře i dole. Chvíli si na to musí člověk zvykat, ale jezdí se s ním velmi dobře.

Kabina je skutečně prostorná, na zadních sedadlech je o trochu více místa než u konkurenčních modelů BMW iX3 nebo Mercedesu EQA. Zadní sedadla jsou kvůli uložení baterií posazena o 70 mm výš než ta přední, ovšem prostor pro hlavy cestujících to nějak výrazně neomezuje. Výhodou elektrického pohonu je pak absence středového tunelu. Zjednodušeně řečeno, Q4 nabízí přibližně na délce Audi Q5 vnitřní prostor velikosti Q7.

I zavazadlový prostor nepředstavuje žádný kompromis – pro model Q4 e-tron platí hodnota 520 až 1 490 litrů, ve verzi Sportback to je 535 až 1 460 litrů, což jsou srovnatelné hodnoty s modelem Audi Q5. Hrana zavazadlového prostoru je však poměrně vysoko, ovšem po sklopení opěradel zadních sedadel vzniká rovná plocha.

Za zmínku stojí i inovativní řešení držáků nápojů. Ve středové konzole jsou klasicky dva, novinkou jsou držáky na litrové lahve v horní části všech čtyř dveří. Tady musím opět vzpomenout na Škodovku – toto je typické řešení, kterému by slušelo škodovácké označení „simply clever“.

Elektrické quattro

Pro pohon je možné volit ze dvou variant akumulátorů a tří výkonových verzí motoru. U verze se 125 a 150 kW se výkon přenáší na vozovku přes zadní kola, vrcholná verze s 220 kW má pak pohon všech kol quattro. Menší sada akumulátorů (kapacita 55 kWh) se může dobíjet rychlostí až 100 kW, větší (82 kWh) až 125 kW.

Podobně to má i česká Škoda Enyaq, pro Českou republiku sice nenabízí baterii 55 kWh, a zvolila větší 62 kWh, druhá 82 kWh je ovšem stejná. Výkonově se oba vozy sice shodnou jen na verzi 150 kW, ale jde jen o to, že výrobci „sáhli“ po trochu jiných nastaveních elektromotoru, technicky jde o naprosto totožná řešení.

Maximálním dobíjecím výkonem 125 KW se za 10 minut prodlouží dojezd o zhruba 130 kilometrů. Takových nabíječek je však zatím málo a majiteli se jejich používání prodraží. Takže stejně nezbude než nabíjet doma, aby člověk nečekal u nabíječky dlouhé desítky minut.

Celkový dojezd na jedno nabití se pohybuje od 341 do 520 kilometrů, od kterých je třeba v praxi vždy odečíst nějakých 25 % pro reálnější plánování nabíjení. To už je pro běžné používání dostatečný dojezd. My jsme vyzkoušeli verzi 50 e-tron quattro, která má mít spotřebu podle WLTP 17,9–20 kWh/100 km a přesně v tomto intervalu jsme se na zhruba stokilometrové trati pohybovali.

Pro rozjezd není třeba mačkat startovací tlačítko. Stačí odemknout, sednout za volant, šlápnout na brzdu a jen posunout páčku převodovky do polohy D. Audi Q4 není žádné sportovní náčiní. Byť nejvýkonnější verze umí z nuly na stovku zasprintovat za 6,2 sekundy. I obě slabší verze těží z výhod elektrického pohonu, tedy okamžitého nástupu výkonu a plynulého zrychlování.

Maximální rychlost je omezena na 180 km/h, což se jeví jako malá hodnota vzhledem k výkonu, ale je třeba si uvědomit, že elektromotor pracuje přece jen jinak než spalovací motor a v příliš vysoké rychlosti by jednak auto nemělo dost síly ke zrychlování, především by však odběr elektřiny z baterie byl příliš velký a po delší dobu neudržitelný.

Při zbrklém šlápnutí na plyn třeba při výjezdu z křižovatky nebo na kruhovém objezdu je cítit, že elektronika má s krocením kombinace výkonu a hmotnosti velkou práci, při plynulé jízdě je ovšem Q4 velmi dobře vyladěným autem. Co Q4 ztrácí například na Teslu ve výbušnosti, to kompenzuje kultivovaným projevem a odhlučněním kabiny, kam se přenáší minimum vnějšího hluku, snad jen s výjimkou svistu kolem zpětných zrcátek.

Někoho by mohly překvapit pouze bubnové brzdy na zadní nápravě, to je však standard i ostatních koncernových sourozenců. Elektromobil toho dost ubrzdí sám při rekuperaci a brzdy proto nejsou tolik namáhané. Neumím si však odpovědět na otázku, jak moc velký rozdíl oproti kotoučovým brzdám by nastal v opravdu kritické situaci, kdy je třeba víc než dvoutunové auto rychle zabrzdit.

Uložení baterie mezi nápravami znamená nízké těžiště i dobré rozložení hmotnosti. K dispozici je progresivní řízení, které mění převod s rostoucím natočením volantu, nebo podvozek s adaptivními tlumiči. Možná byste nečekali, jak dobře a jistě projíždí Audi Q4 zatáčkami, aniž by se citelně naklánělo. Perfektně se drží zvoleného směru a dokáže svoji více než dvoutunovou hmotnost dobře maskovat. Nějakou zpětnou vazbu od elektromechanického řízení nečekejte. I na velkých kolech (v našem případě 19 palců) dostanete při přejíždění nerovností skvělý komfort.



Audi Q4 e-tron je dobře promyšlené auto pro dnešní dobu. Zájem o SUV trvá a mít elektromobil je v určitých kruzích nová móda bez ohledu na to, zda toto řešení planetu zachraňuje, poškozuje nebo na ni nemá v podstatě vůbec žádný vliv. I cena je nad očekávání vstřícná, zvlášť v porovnání třeba se zmíněnou Škodou Enyaq. Věřím, že Q4 se tak nejspíš už od příštího roku vyšvihne mezi trojici nejprodávanějších vozů značky Audi. V Česku ne, v Evropě možná.