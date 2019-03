Autofotka týdne: Italská sexbomba nečekanou hvězdou Ženevy

Už aby z nabídky Alfy Romeo vystrnadilo přesluhující Giuliettu. Je ovšem otázka, jestli na to půjde značka „po italsku“, to znamená několik let Tonale nechat uležet, nebo je to předzvěst nové alfy, která co nevidět zamíří do prodeje. Na výstavišti v Ženevě na aktuálně probíhajícím autosalonu se mluví spíš mluví optimisticky o druhé variantě.

Alfa Tonale velmi potřebuje. Prodejní čísla tradičně nezveřejňuje, ale prodeje sedanu Giulia ani k němu patřícímu SUV jménem Stelvio rekordy netrhají.



Menší, uhrančivě krásné SUV by tedy mohlo být trefou do černého, auta přesně takového formátu dnes frčí a Alfa jim navíc umí dát uhrančivý design a šťávu. V tvarech té italské nádhery najdeme spoustu odkazů na slavné alfy minulosti.

Tonale je postavené na mechanice Jeepu Compass, to znamená, že může mít pohon předních, nebo všech kol. Produkční verze se má vyrábět podle zákonů Alfy výhradně v Itálii, ve fabrice v Pomiglianu. Konkurovat pak bude BMW X2, Audi Q3 nebo Mercedesu GLA.

Premiéru konceptu se podařilo značce do posledního momentu utajit, to je husarský kousek. Tonale bude podle všeho nejdůležitější model Alfy. Má být také prvním modelem značky, který dostane hybridní techniku v plug-in provedení, to znamená, že trakční baterii bude možné dobíjet ze zásuvky. Elektromotor má pohánět zadní nápravu, u které bude umístěný, to znamená, že verze 4x4 bude výhradně hybridní a auto se obejde bez kardanu. První hybridní alfa bude umět ujet pár (desítek?) kilometrů jen na elektřinu.