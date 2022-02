Velké odhalení: povedená čínská prvotina ukazuje budoucnost elektromobility

Číňané to vzali za chytrý konec: se spalovacími auty je pro úplně novou značku prorazit v Evropě vlastně nemožné. Jenže auta do zásuvky jsou docela jiná disciplina, jak z pohledu vývoje a výroby (je to o něco jednodušší), tak z pohledu trhu. | foto: Kateřina Horáková , pro iDNES.cz