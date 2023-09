Nejsilnější vespa všech dob si vás osedlá a ochočí

Nejsilnější Vespu v historii značky pohání jednoválec o objemu 278 kubických centimetrů se čtyřmi ventily. Vyladěný motor má téměř 24 koní, kapalinové chlazení a elektronické vstřikování paliva.

Třístovka padne parádně do ruky. Stačí pár kilometrů a přijde vám, že už s ní jezdíte roky. Je krásně čitelná, nízké těžiště pomáhá manévrovat v nízkých rychlostech mezi auty v koloně. Největší parádu vám ovšem předvede v krátkých a rychle střídaných zatáčkách. Vůbec „nepadá“, krásně ji složíte do oblouku a nasměrujete, kam potřebujete. Vyladění podvozku celkově zaslouží pochvalu. I na relativně malých kolech velmi dobře zvládá pražské kanály a děravou vozovku. Žádné rány na doraz ani odskakování do stran po projetí výmolem.

Stabilitě přispívá i motor umístěný hodně vzadu. Pocitově hodně tlačí zadní kolo k silnici a když nasednete, ještě mu přidáte. O jízdě ve dvou ani nemluvím. To hodně ubrzdíte i zadkem, než začne zasahovat standardně montované ABS. Motorka se díky tomu nehrbí tolik na předek a řidič nemusí viset na řídítkách, jak netopýr. Na druhou stranu při akceleraci zase máte pocit, že už se přední kolo musí odlepit od silnice.

V redakčním testu jsme s GTVčkem najezdili zhruba 300 kilometrů, hlavně po Praze. S přibývajícími kilometry si zvykáte, jste si jistější a sebevědomější a postupně zrychlujete a posouváte hranice. Udávanou maximálku 120 km/h tam máte hned, dokonce i ve dvou. I při předjíždění kolem stovky má motor pořád chuť táhnout a kdyby ho nezastavil převod a elektronika, jel by ještě rychleji.

Noční jízda

Osvětlení Vespy je kompletně LEDkové. Přední světlo je efektně umístěné nízko na blatníku a neuvěřitelně svítí. Schválně jsme si dali asi stovku kilometrů v noci. Potkávačky super, když ovšem přepnete na dálkové, rozzáří se před vámi světelný kužel jasně bílého světla, který by vám záviděla většina aut, co u nás jezdí. Za běžného provozu ve dne je vidět, že na intenzitu a barvu světla reagují i řidiči mnohem dříve. Krásně projedete mezi auty v kolonách protože už o vás prostě vědí.

Jen v situaci, kdy narazíte opravdu na zrcátkového ignoranta v SUV, už vás nízko posazené světlo nespasí. Pokud se moc přiblížíte, už v zrcátku světlomet z výšky vidět není. Na řídítkách, jak to bývá obvyklé, by šance byla. Za zmínku stojí i jasně svítící blinkry kombinované s pozičními bílými světly. Žádné skomírající bludičky, ale intenzivní ostrá zář. Snad už nikdo nepřehlédne, že máte v plánu odbočit. V noci září tak, že oranžově osvěcují navigační tabule na dálnici daleko před auty před vámi.

Moderní multifunkční budík je taková menší přístrojovka z auta. Zobrazuje všechno potřebné, dostatečně intenzivním jasem, který se automaticky upravuje podle okolního osvětlení. Dominuje mu číslicový tachometr po stranách s palivoměrem a teploměrem chladící kapaliny.

Palivoměr býval u skútrů nevyzpytatelný. Ukazoval všelijak, chvíli palivo neubývalo, najednou rychle zmizelo. Nebo horní půlka nádrže byla hned pryč a pak to vypadalo, že se ručička zasekla a nechtěla klesat. Tady postupně mizí digitální kostičky s perfektní pravidelností. Pokud dosáhnete posledního dílku, nejen, že se symbol nádrže rozbliká, přidá se ještě oranžová ikonka. To přehlédnout už nejde. Co přehlédnout jde a zasloužilo by si větší ikonu, jsou blinkry. Denně potkáte spoustu motorkářů, co netuší, že nechali zapnutý blinkr a jedou dál. Jak nebezpečné to může být, všichni víme.

50 kilometrů na litr

Jedním z volitelných módů je i zobrazení aktuální spotřeby nebo dojezdu. Fajnšmekři si mohou navolit i hodnotu aktuálního dojezdu na jeden litr paliva. Při běžné jízdě se takový údaj pohybuje mezi 35–50 kilometry na litr.

Opatrně si počínejte při tankování. Hrdlo nádrže je těsně vedle úložného prostoru a při vytahování pistole není problém si nacintat do kufru. Je vystlaný kobercem, ze kterého už pach benzínu nedostanete. Všechno, co tam kdy dáte, bude zapáchat stejně. Víčko nádrže nemá žádné pojistné lanko, točíte, točíte a najednou ho máte v ruce. Takže opatrně, ať se vám někam nezakutálí.

Komfortní frajeřinka je bezklíčkový systém. Stačí se na metr a půl přiblížit s klíčkem v kapse a už o vás Vespa ví. Tlačítkem pod řídítky odemknete elektronický zámek sedla a už jste v úložném prostoru pod sedadlem. Nebo rovnou startujete a jedete.

Velká část odpadního tepla z motoru a výfuku stoupá nahoru a přehřívá odkládací prostor pod sedadlem. Proto dejte pozor, co tam vozíte. Vajíčka byste mohli přivést už vařená. Potraviny raději dávejte do tašky na háček mezi kolena. Na druhou stranu, možná motor těm, co jezdí i v zimě, trochu nahřeje sedlo.

Grif a dávku zručnosti chce mutlifunkční hlavní volič. Úplně vlevo točíte na parkovací pozici, kdy se uzamknou řídítka. Otáčením vpravo postupně aktivujete motorku. Při snaze otočit voličem však často narazíte na to, že správnou pozici ne a ne trefit. Často to budete dělat ještě v rukavicích, což citlivost nezlepší. Určitě je to o grifu a zvyku. Za to, že nemusíte už nikdy vyndávat klíček, to určitě stojí.