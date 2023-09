KVÍZ: Italské vose je 77 let. Zkuste, jak Vespu znáte, a vyhrajte knihu

KVÍZ Ti, kdo odpovědí správně aspoň na šest z deseti kvízových otázek, mohou postoupit do soutěže o knihu o historii Vespy z nakladatelství Slovart. Vyzkoušejte své znalosti do úterka 19. září 2023 (včetně). Vstup do soutěžního kvízu ZDE.