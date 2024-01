OBRAZEM: Problematická Škoda 1203 odvedla na našich silnicích kus práce

Největším malým užitkovým vozem – dodávkou, mikrobusem, sanitkou a valníkem – za posledních sto let byla Škoda 1203. Můžeme ji rozmlátit kladivem, můžeme ji rozřezat autogenem, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Pojďte, prosím, do galerie.