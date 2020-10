Ubývající olej signalizuje problémy. Porucha funkčnosti začíná zasekáváním

Situace, ve kterých je ubývání oleje nepostřehnutelné až do chvíle, kdy se motor nakonec zadře, jsou sice opravdu zlé, ale spíše sporadické. Rozhodně častěji máme co do činění se soustavným a nevratným ničením auta díky únikům nebo spalování oleje. I když se to nezdá, průnik oleje do míst, kde nemá co dělat, není estetický problém, ale pořádný problém.