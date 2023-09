Otíral se mi o prsa při operaci. Obtěžování zažily dvě třetiny britských doktorek

Jednou z žen, které se rozhodly svěřit se svými zkušenostmi, je chiruržka Judith. Na začátku své kariéry zažila sexuální obtěžování přímo na operačním sále. Šlo o jejího staršího kolegu, který se během výkonu znatelně potil. „Otočil se a zabořil hlavu přímo do mých prsou. Uvědomila jsem si, že si o mě utírá čelo,“ popsala žena, která si přála zůstat v anonymitě.

Když to dotyčný kolega udělal podruhé, Judith mu nabídla, že mu podá ručník. On však odvětil: „Ne, tohle je mnohem zábavnější“. Lékařka dodává, že se cítila zahanbená a ponížená, tím víc, že se nikdo z jejích kolegů a kolegyň neozval. „Prostě zamrznete a nechápete to. Proč je jeho obličej ve vašem výstřihu?“ nastínila nepříjemnou situaci, kdy je velmi těžké reagovat.

Další lékařky výzkumnému týmu vyprávěly o lékařích, kteří se je pokoušeli hladit pod zdravotnickým úborem, nebo o těch, kteří se na ně tlačili s viditelnou erekcí. Některým ženám pak výměnou za sex výše postavení nadřízení slibovali kariérní postup.

Nahlásit to? Zničí mi kariéru, zněl častý strach

Průzkum zjistil: sexuální obtěžování ze strany kolegů zažilo 63 procent lékařek

ze strany kolegů zažilo sexuální útok zažilo 30 procent lékařek

zažilo 30 procent lékařek fyzický kontakt jako podmínku kariérního postupu zažilo 11 procent lékařek

svědky a svědkyněmi sexuálního obtěžování bylo 90 procent lékařek a 81 lékařů

Lékařky však jedním dechem dodávaly, že mají strach, že nahlášení podobných incidentů poškodí jejich kariéru.

Neustále se totiž opakuje dokola tentýž vzorec. Sexuální obtěžování je zejména o moci, a proto jsou nejčastěji zneužívané praktikantky, stážistky nebo začínající lékařky, a to staršími chirurgy a lékaři, kteří nad nimi moc mají a mohou rozhodovat o jejich uplatnění na pracovišti, potažmo v dalším kariérním životě.

„Musíme zavést nulovou toleranci a zajistit mechanismy, které zajistí, že lidé, kterých se to týká, budou mít jistotu, že se mohou ozvat a nahlásit tyto incidenty a že budou bráni vážně,“ řekl Tim Mitchell, předseda britské The Royal College of Surgeons, organizace sdružující doktory a doktorky.

Studie, kterou provedla Univerzita v Exeteru a Surrey společně s pracovní skupinou pro nevhodné chování v chirurgii, podle lékaře Christophera Begenyho pravděpodobně otřese důvěrou veřejnosti v chirurgii.

The Royal College of Surgeons k výsledkům studie, které se zúčastnilo téměř 1 500 chirurgů a chiruržek, uvedla, že jsou šokující. Samotní autoři však uvádějí, že sexuální obtěžování je dlouhodobě veřejným tajemstvím v mnoha nemocničních zařízeních.

Jaká je situace v Česku?

V Česku tvoří ženy většinu studujících lékařských fakult, přesto stále čelí sexistickému přístupu ze strany kolegů. Provází je jak při studiu, tak i později v zaměstnání. Potvrzuje to například průzkum Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně, podle něhož diskriminaci kvůli pohlaví zažila téměř polovina praktických lékařek.

„Radši bychom přijali doktora bez oka a bez ruky než doktorku, jenom rodíme, bereme si dovolenou na pečení cukroví… když jsem nevěděla odpověď na otázku týkající se anatomie ženského pohlavního systému, tak jsem se měla laskavě podívat, co tam dole mám...“ Tak cituje spolek Mladí lékaři jednu z žen, která se v dotazníku před třemi lety svěřila s vyloženě diskriminačním přístupem některých starších kolegů.

Problémy se s věkem mohou měnit, zůstávají však systémové, a tedy pro většinu žen dost podobné. Na škole jde o znevažování schopností či znalostí mediček i vyloženě sexistický přístup vyučujících či doktorů, s postupujícím věkem pak vyvstávají problémy skloubení kariérního a rodinného života.

Studie ohledně sexuálního obtěžování mezi lékařkami a sestrami však v Česku zatím neexistují.