Wagnerovci nahrávají protiofenzivě, Ukrajinci mohou najít slabiny, říká expert

Petráš řekl, že situace nahrává podstatným způsobem Ukrajině, protože žoldnéřská skupina tvoří důležitý faktor na ukrajinské frontě.

„Pokud teď dojde k vymknutí jednotek Wagnerovy skupiny z vedení regulérní ruské armády, samozřejmě lze očekávat, že vývoj se změní,“ uvedl. Na ruské jednotky, které se o dění jistě dozví, mohou mít informace demoralizující dopad, doplnil.

Totéž si myslí také politický geograf Jan Kofroň. „Pokud to je pokus o převrat (přinejmenším ve vztahu k Šojguovi a Gerasimovi), je to zcela mimořádná příležitost pro Ukrajince. Za pár desítek hodin se tohle okno příležitosti taky může uzavřít,“ konstatoval na Twitteru.

Kam a jak útočit?

Aktuální ukrajinská protiofenziva nyní podle Petráše spočívá v hledání nejlepších směrů, kam upřít hlavní směr útoku. „Hledání, jestli se odehraje na úzkém pásu několikakilometrové frontové linie a bude snaha proniknout do operační sestavy, nebo jestli to bude mít nějakou širší frontální podobu,“ uvedl Petráš, přičemž se kloní spíš k první variantě.

Důležité tak je, jakou má skutečně roli Wagnerova skupina v obranné sestavě Ruska a jak moc by se tato sestava oslabila. Skutečnou sílu skupiny, její početní stav a vybavení zbraněmi lze těžko specifikovat, vysvětlil Petráš. „V každém případě je to na hraně toho, že by Ukrajina mohla skutečně v nejbližší době najít slabinu a opřít hlavní úsilí do míst, kde operační sestava ruské armády má slabiny,“ řekl.

Prigožin a jeho muži obsadili veškerá armádní stanoviště a také letiště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu, které je z velké části zodpovědné za vedení války na Ukrajině, uvedl Reuters. „Je to důležité a strategické velitelství, pokud se Wagnerově skupině podaří ho obsadit, kontrolovat a paralyzovat, je to zásadní problém pro ruskou armádu a velení jednotek na Ukrajině,“ dodal Petráš.

Při jakékoliv vojenské operaci by neměla existovat situace, kdy jsou dvě úkolová uskupení podléhající dvěma systémům vedení, zdůraznil expert. „V případě Ruska, kdy je tam regulérní armáda a Wagnerova skupina, to od začátku skřípalo. Od začátku tam nebyl jednotný systém velení, který by řídil operaci na Ukrajině,“ doplnil Petráš. Otázkou podle něj je, proč se situace vyhrotila až do nynější podoby.

O záměrnou akci nejde

Nemyslí si, že by celé dění bylo záměrnou ruskou akcí. „To, že by se jednalo o kamufláž a záměrné uvedení protivníka v omyl, tomu bych v tomto případě příliš nevěřil,“ uvedl Petráš. Prigožin se podle něj spíš snaží vyhrotit svůj konflikt s armádním vedením a obrátit dosavadní poměrně neúspěšný postup invaze na Ukrajinu proti administrativě. „Je to spíš informační válka mezi Prigožinem a Putinem než mezi Ruskem a Ukrajinou a západním světem,“ konstatoval.

Prigožin v noci na sobotu obvinil ruské vojenské velení z toho, že ruská armáda zaútočila na pozice jeho žoldnéřů a mnoho jich zabila. Vyzval k odstranění armádních špiček, ruského prezidenta Vladimira Putina ale nezmínil. Ruská tajná služba FSB Prigožinova slova a činy označila za výzvy k občanskému konfliktu, ministerstvo obrany hovoří o ozbrojené vzpouře. Putin dnes v prvním oficiálním vyjádření Moskvy k dění prohlásil, že vzpoura je zradou Ruska a její osnovatelé budou tvrdě potrestáni.