WHO podpořila očkování proti malárii, vývoji vakcín pomohl i covid-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) podpořila masivní očkování první schválenou vakcínou proti malárii. Vakcinace by podle ní mohla zachránit desetitisíce životů, zejména dětí v Africe. Na malárii podle statistik WHO zemře na světě jedno dítě každé dvě minuty. Zatím existuje pouze jedna schválená vakcína, která má zhruba třicetiprocentní účinnost.