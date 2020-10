15:24

Teď v říjnu se stmívá už brzo, ale večery ještě nejsou mrazivé. Člověka to úplně láká k romantickým procházkám pod hvězdnou oblohou. Avšak pozor na to. To si takhle ve dvojici vyjdete na noční čerstvý vzduch, a najednou: „Miláčku, podívej, padá hvězda! Honem si něco přej.“ Dobře si rozmyslete, co si budete přát. Ona to totiž vůbec nemusí být padající hvězda.