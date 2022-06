Putinova stolice státním tajemstvím. Exkrementy vozili zpátky do Ruska

Jeden vybraný bodyguard nafasuje zvláštní „kapsy“ a sbírá všechno. Stolici i moč. Obé pak uloží do speciálního kufříku a musí se postarat o to, že se náklad dostane bezpečně do Ruska. Agenti světových mocností se k exkrementům šéfa Kremlu nesmějí v žádném případě dostat.

Mohli by je totiž analyzovat a vyvodit z nich, v jaké kondici ruský prezident je. O té se spekuluje dlouhodobě a poslední záběry diktátora, který v říjnu oslaví sedmdesátiny, debaty jen posilují. Mluví se o rakovině štítné žlázy či Parkinsonově chorobě, investigativní reportéři Régis Genté a Mikhaïl Rubin pak přidávají i teorii o úporných bolestech zad po dávném úrazu.

V textu zveřejněném na portálu Paris Match připomínají, že prezidenta neustále sleduje množství lékařů. A na zahraničních cestách i velký tým tělesných strážců včetně těch, kteří Putina doprovází až na místo, kam i pověstní králové chodí sami. Delikátní misi prý dozoruje ruská služba FSO, jež má ochranu vysoce postavených úředníků obvykle za úkol.

O Putinovi je dlouhodobě známo, že si úzkostlivě chrání své zdraví. V době pandemie téměř nevycházel ze své rezidence, se zahraničními státníky v poslední době zase jednal u nadměrně dlouhého stolu. A za hranicemi Ruska také dlouho nebyl. Jeho zřejmě poslední cestou byl výlet do Číny, kam přijel počátkem února na zahájení zimních olympijských her.

Pak rozpoutal válku na Ukrajině a už se neodhodlal nikam. Nicméně podle obou novinářů měli bodyguardi na starosti Putinovy výměšky například v roce 2017, když jej ve Versailles přijal francouzský prezident Emmanuel Macron, nebo o dva roky později při oficiální návštěvě Saúdské Arábie.

S informacemi v článku zčásti souhlasí i reportérka Farida Rustamovová. V minulosti pracovala třeba pro BBC a stejně jako oba investigativci se věnuje Rusku. Na Twitteru píše, že jsou Putinovy tělní tekutiny státním tajemstvím a že jeho tým měl v minulosti ve zvyku zničit exkrementy přímo na toaletě.

Samotou Putin netrpí ani na WC:

Jonah Fisher @JonahFisherBBC So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... https://t.co/BjG5N5IpDR oblíbit odpovědět

Uvádí také, že si vládce Ruska s sebou vozíval vlastní přenosný záchod a že například personál muzea ve Vídni musel před Putinovou návštěvou vybudovat speciální toaletu mimo prostory muzea vyhrazenou pouze pro ruského prezidenta.

„Mým zdrojem je Putinův starý známý, a ten mi řekl, že praxe převážení vlastního záchodu během zahraničních cest funguje už léta a že ruský vůdce to dělá od začátku své vlády,“ pokračuje Rustamovová s tím, že při objíždění Ruska mají agenti možnost použitý záchod okamžitě vyčistit, což však ve světě často nejde. Proto se prý uchýlili k přenosnému „nočníku“.

Putin není sám, kdo své tělesné potřeby řeší tímto způsobem. Vlastní záchod si před čtyřmi lety na summit v Singapuru přivezl také severokorejský diktátor Kim Čong-un. I on se tak před světem snažil utajit informace o svém zdravotním stavu. Přenosná toaleta měla „zamezit potápěčům v kanálech ve zkoumání stolice nejvyššího vůdce“, psalo se tehdy v Jižní Koreji.

Pokud jde o Putina, stolice a moč nejsou to jediné, co jeho tým řeší. Podle Rustamovové agenti bedlivě sledují i chvíle, kdy se politik napije z jiné sklenice než z té své – v takovém případě ji prý okamžitě zajistí, aby ji nikdo nemohl odnést, a vydrhnou do čista.

Ani otisky prstů se nemají dostat k nikomu cizímu. To je však běžná praxe i u jiných státníků, podotýká novinářka. Ostatně u Putinova dlouhého stolu v Moskvě musel v únoru sedět i francouzský prezident poté, co odmítl podstoupit PCR test. Macron údajně nechtěl se svým týmem připustit, že se Rusům dostane do rukou jeho DNA.

„Přístup k biomateriálům dotyčného vám dá spoustu informací. Můžete rozluštit jeho DNA, zjistit predispozice k dědičným chorobám – například k Parkinsonově nebo Alzheimerově – nebo to, jestli je aktuálně nemocný, jaké léky užívá a jak ho ovlivňují. Nehledě na to, že tak můžete najít i vzdálené příbuzné nebo nemanželské potomky. Je to velký prostor pro manipulace,“ vysvětluje Putinův údajný známý s tím, že ani někteří západní politici na cestách nevyužívají služeb hotelových toaletních mís.

A list The Independent dodává, že se exkrementy zkoumaly už za Stalina. Ten prý takto špehoval tehdejšího vůdce Číny Mao Ce-tunga.