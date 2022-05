Byl divně cítit, tepala mu žíla a potřeboval brýle, popisuje Putina analytička

Americko-britská expertka Hillová působila v americké administrativě jako analytička už za vlády George Bushe mladšího a Baracky Obamy, kdy se zaměřovala hlavně na Rusko a Evropu. Trumpovi pak radila s národní bezpečností. Vzpomíná, že se díky tomu setkala i s šéfem Kremlu.

„Posadili mě vedle něj a já si říkala: ‚Proč sedím tady? Je to proto, že si myslí, že jsem M jako Judi Denchová?‘“ uvedla pro pořad BBC Desert Island Discs, přičemž odkázala na postavu šéfky britské tajné služby MI6 z filmů o Jamesi Bondovi.

Díky tomu, že byla Putinovi tak blízko, si prý všimla několika věcí. Třeba že mu tepala žíla na levé polovině obličeje. Hillová si myslí, že ho provokoval její na míru ušitý kostýmek. Pamatuje si také Putinovy „velmi drahé hodinky“ či fakt, že by šéf Kremlu zjevně potřeboval brýle.

„A teď to bude znít bizarně, ale cítila jsem, že mu čerstvě vyprali oblečení. Nenastříkal se kolínskou, nicméně bylo to, jako by právě vylezl z nějaké speciální přípravné koupele nebo tak něco,“ popisuje poradkyně s tím, že celé jeho vystupování bylo pečlivě naaranžované. „Celé je to divadlo,“ dodává.

Neupřesnila, kdy přesně se schůzka odehrála. Uvedla jen, že někdy mezi roky 2006 a 2009. V posledních letech se čím dál častěji spekuluje, že Putin trpí nějakou vážnou chorobou a že i proto si drží tak úzkostlivý odstup od všech ostatních, včetně svých nejbližších spolupracovníků. Svou izolaci pak dotáhl k dokonalosti během pandemie koronaviru.

Štvala ho Trumpova nechápavost

Někdejší poradkyně exprezidenta Trumpa pak v souvislosti s Putinem zavzpomínala i na další rys jeho povahy. Ačkoliv je prý ruský prezident rád pánem diskuse a je spokojený, když může lidem odvyprávět svou verzi událostí, v hovorech s Trumpem ho štvala jedna věc.

„Pořád mu musel všechno vysvětlovat. To Putin nerad dělá. Bylo vidět, že byl často z Trumpa frustrovaný. Chce mít naproti sobě člověka, který je předvídatelný,“ vylíčila podle listu The Guardian.

Autorka knihy o Putinovi také loni popsala, že na tiskové konferenci po schůzce obou prezidentů v Helsinkách, která se točila kolem ruského vlivu na americké volby, přemýšlela, že sehraje zdravotní problémy, jen aby nějak zastavila Trumpovy poznámky. Prezident Spojených států tehdy právě vysvětloval veřejnosti, že Putinovi věří, že do voleb v Americe nezasahoval.