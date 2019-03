Dvě lodě u Norska hlásí stav nouze, záchranáři evakuují 1300 pasažérů

Výletní lodi se podle upřesněných informací norské námořní záchranné služby podařilo nakonec znovu nahodit jeden z motorů a spustit kotvu asi dva kilometry od pobřeží.

Z paluby pak začaly pasažéry evakuovat posádky čtyř záchranných helikoptér, do 19. hodiny se ale podařilo touto cestou přepravit na pevninu jen 87 lidí. Z nich osm utrpělo lehká zranění, řekla agentuře Reuters mluvčí záchranné služby Borghild Eldoenová. Kyvadlová evakuace bude podle ní pokračovat i v noci.



Zdržení evakuace ale způsobuje odeslání dvou záchranných vrtulníků k nákladní lodi Hagland Captain, z jejíž paluby má být vyzdviženo devět členů posádky.

Pasažéři z luxusní výletní lodi jsou po jednom vytahováni z paluby Viking Sky do helikoptéry, která je transportuje do vesnice u města Molde. Někteří z evakuovaných vylíčili veřejné televizi NRK okamžik, kdy se lodní motory zastavily, i následnou evakuaci.

„Zrovna jsme obědvali, když se to začalo třást. Okenní tabulky se rozbily a dovnitř začala proudit voda. Byl to pořádný chaos. Cestu do helikoptéry, tak na tu bych radši zapomněl. Nebyla to žádná legrace,“ řekl americký cestující John Curry.

Bouře v oblasti je provázena vlnami o výšce šesti až osmi metrů a síla větru dosahuje rychlosti 24 metrů za sekundu, uvedla norská meteorologická služba. Podle její předpovědi potrvá bouře nejméně do půlnoci SEČ.