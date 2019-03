Na lodní palubě do norských fjordů. Výlet, který nemá konkurenci

Většina výletních lodí, které brázdí mořské vody v okolí Evropy, sice pluje po Středozemním moři, ale nenechte se mýlit: pokud chcete spatřit mimořádné scenérie, které jinde nemají paralelu, obraťte zrak na sever.

Norské fjordy jsou tím, o co zde především jde. Budete plout stovky kilometrů podél velmi členitého, krásného pobřeží, a vaše loď zajede i hluboko do těch největších fjordů včetně slavného Sognefjordu, jednoho z nejdelších podobných zálivů světa.

Možných aranžmá je mnoho, od kratších týdenních plaveb, které obsáhnou jižní třetinu norského pobřeží, až po dlouhé cruisy, které vás zavezou až k Severnímu mysu (Nordkappu).

Geirangerfjord patří mezi nejznámější fjordy. Záliv místy lemují svislé skalní stěny.

Velkou výhodou lodních okruhů podél norského pobřeží je, že se kotví většinou přímo v centru města a odpadá tím nutnost časově náročných přesunů ze vzdáleného přístavu.

Lodní plavby podél norského pobřeží se typicky organizují v období od června do září. V tuto dobu jsou velmi dlouhé dny a také největší šance na dobré počasí. Mimo letní období může být povětrnost velmi zrádná, jak se o tom nedávno přesvědčili pasažéři výletní lodi Viking Sky.

VIDEO: Kvůli bouřlivému počasí evakuují výletní lodě přes 1300 pasažérů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kam tedy vyrazit a za jakými krásami se podívat? Přinášíme přehled nejfrekventovanějších přístavů v jižní třetině norského pobřeží.

Oslo

Norská metropole neuchvátí starobylými památkami ani panoramatem. Pokud sem vaše plavidlo zavítá, přesto to nebude ztracený den. Lodě kotví v pěší vzdálenosti od centra buď pod pevností Akershus, případně blízko opery, a většinu zajímavostí středu města obsáhnete snadno pěšky.

Zajímavým cílem je poloostrov Bygdøy (dosažitelný městským trajektem od radnice), kde najdete tři prvotřídní muzea.

Jedno je věnované starobylým vikinským lodím, vytaženým z nedalekého mořského zálivu, druhé (Kon-Tiki) objevitelským plavbám Thora Heyerdala, a třetí (Fram) s důrazem na norské polární expedice.

Stavanger

Připlutí do Stavangeru je zajímavé, loď se musí prosmyknout kolem řady ostrovů a několika úzkými průlivy. Ve městě budete mít všechno hezky při ruce (kotví se přímo v centru) a z horní paluby lodi se vám naskytne neobvyklý „letecký“ pohled na labyrint úzkých uliček Gamle Stavanger (Starý Stavanger), který si pak půjdete prohlédnout. Je to jediná část města, která unikla poválečné „revitalizaci“ města, což obnášelo stržení většiny staré dřevěné zástavby.

Návštěvníci Stavangeru často vyrážejí na lodní okruh do nedalekého Lysefjordu, což vám umožní zhlédnout mýtickou, 600 metrů vysokou skalní stěnu Preikestolen (Kazatelna). Lodě do Lysefjordu odjíždějí z protější strany městského zálivu a okruh trvá asi tři hodiny.

Haugesund

Z nevzhledného přístavu v Haugesundu vás do centra dopraví gratis autobus, případně dojdete pěšky (asi 20 minut). Je to mladé město, dříve velevýznamné centrum lovu herinků, a s obhlídkou centra a nábřeží budete nejspíše za hodinku hotoví.

Pohled z horní paluby lodi na Starý Stavanger (Gamle Stavanger)

Vhodnou alternativou je krátký výlet na rozlehlý ostrov Karmøy, který se rozkládá za úzkým průlivem jižně od města a kam vás doveze linkový autobus. Okolí obce Avaldsnes na severu ostrova je místem, které v raných dějinách Norska patřilo k nejvýznamnějším – kolem roku 870 se zde usídlil král Harald I. Krásnovlasý, sjednotitel Norska. Starou historii připomíná o samotě stojící kostel sv. Olafa, poblíž najdete Norské historické muzeum. Vyplatí se sejít od kostela dolů k moři a přejít přes lávky na ostrov Bukkøy, kde najdete budovy místního skanzenu malebně rozházené v řídkém lese.

Bergen

Druhé největší norské město, přezdívané „brána fjordů“, leží v divukrásné poloze mezi myriádou mořských zálivů a pod strmými horskými svahy. V Bergenu najdete celou řadu zajímavostí, od proslulé skupiny dřevěných, někdejších hanzovních domů Bryggen přes pitoreskní rybí trh či hodnotná muzea až po obří akvárium. Bryggen je zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Klasický výhled v Bergenu přes zátoku na skupinu někdejších hanzovních domů Bryggen

Také v Bergenu lodě kotví v pěším dosahu centra, obvykle v blízkosti historické Håkonovy haly z 13. století. Atraktivní je výjezd pozemní lanovkou na 400 metrů vysokou horu Fløyen. Dolní stanici najdete dva bloky od Bryggenu, zpět do města se dá sejít po turistických stezkách. Dobře ale zvažte počasí, Bergen je notoricky proslulý jak vysokými srážkami, tak častým střídáním povětrnosti.

Sognefjord

Jeden z nejdelších fjordů světa se zakusuje do pevniny v délce 200 kilometrů, lemují jej parádní scenérie a plavba Sognefjordem patří k vrcholům skandinávských okruhů.

Lodě často zajíždějí až do Flåmu, malé obce v závěru bočního ramene Sognefjordu zvaného Aurlandsfjord. Z přístavu ve Flåmu se nabízí řada pěkných vycházek, například ke hřmícímu vodopádu Brekkefossen vystoupáte asi za hodinu.

Aurlandsfjord, jedno z bočních ramen mohutného Sognefjordu

Většina výletníků však prahne po tom, aby se svezla vyhlídkovou železnicí Flåmsbana, která cestující vyveze skrze četné tunely a po mnoha viaduktech až do stanice Myrdal ležící o 863 metrů výše!

Ålesund

Jedno z nejkrásnějších norských měst leží na několika ostrovech vystrčených do Norského moře. Je to divukrásná poloha, kterou ještě umocňuje členitý terén stoupající na vrchol Aksla (165 m) východně od centra města. Vyhlídku z Aksly si potřebujete zasloužit zdoláním několika set schodů, případně lze nahoru vyjet taxíkem. Pivo na terase tamější restaurace si vychutnáte až do chvíle, než přijde účet (95 NOK za malou sklenici, v přepočtu asi 250 Kč).

Praktický celá, původně dřevěná zástavba Ålesundu lehla popelem v důsledku ničivého ohně v roce 1904 a město pak bylo nově vystavěno už z kamene, převážně v secesním stylu. Při procházce ulicemi se vyplatí sledovat detaily na fasádách, na nichž se mísí secesní ornamenty s prvky ze skandinávských ság.

Takto to vypadalo dříve. Slavný vodopád Sedm sester padající do Geirangerfjordu na snímku z první poloviny 20. století

Geiranger

Další z ikon norské krajiny, Geirangerfjord, lemují srázy přes 1 000 metrů vysoké, přímo dolů do fjordu padají četné vodopády včetně nejznámějšího z nich nazvaného Sedm sester (Syv Søstrene). Proplutí úzkým a křivolakým fjordem je silný zážitek a emoce vyvolá i jízda – nyní již pozemní dopravou – po jediné silnici, která spojuje osadu Geiranger ležící v závěru fjordu, s okolním světem. Za dobrého počasí se vyplatí vystoupat až na vyhlídkový vrchol Dalsnibba (1 476 m), odkud budete mít nemalou část středního Norska jako na dlani.

Trondheim

Třetí nejlidnatější norské město leží na břehu dobře chráněného zálivu Trondheimsfjorden. Ten sice nenabídne tak dramatické scenérie jako třeba Sognefjord, návštěvníkům to však vynahradí samotné město.

Trondheim se řadí mezi historicky nejvýznamnější norská sídla a tamější katedrála Nidarosdom platí za největší gotický kostel v celé Skandinávii. Chrám sloužil jako korunovační dóm norských panovníků a pravděpodobně vás nejvíce uchvátí jeho velkolepé západní průčelí s desítkami biblických postav. Pěkná je také procházka podél řeky Nidelvy lemované typickými barevnými dřevěnými domy.