VIDEO: Rodiče děsí děti v převleku Grinche, psychoanalytici to odsuzují

Virální klipy se navzájem podobají. Rodiče převlečení do obleku vánoční postavy Grinche vstupují do obývacího pokoje, kde čekají jejich potomci. Při pohledu na zeleného záporáka však děti upadají do šoku, pláčou nebo s křikem utíkají.

Jeden z klipů ukazuje agresivní vystupování otce, který převrhne vánoční stromek, a panickou reakci jeho dětí.

Videa, jejichž záměrem je pouze vyvolat smích a přinutit diváka klip olajkovat, mnoho uživatelů ostře kritizuje. „Rodiče toho budou později litovat,“ komentuje jeden z nich na TikToku. Další píše: „Páni, takhle se probouzejí hřejivé vzpomínky na Vánoce..... Jednou o tom budou moct vyprávět svému terapeutovi.“ Jiný poznamenává, že by se nedivil, kdyby vystrašené děti v dospělosti odmítaly o Vánocích rodiny navštěvovat.

Podle listu Berliner Zeitung někteří psychoanalytici trend odmítají a varují před traumatickými následky.

Novinář Bruce Y. Lee současný fenomén TikToku kritizuje mimo jiné za to, že rodiče nemají svolení dětí k jejich natáčení a následné publikaci videa.

Psychoanalytička Jessica Broitmanová souhlasí s tím, že mnoho dětí na videích pravděpodobně nebylo dostatečně starých na to, aby daly skutečně informovaný souhlas k natáčení. Broitmanová navíc poznamenává: „Nikdy není dobré záměrně strašit dítě, pokud ho nestrašíte kvůli škytavce.“

Traumatické následky podle ní u dětí nelze vyloučit. Upozorňuje, že žertíky mohou mít trvalý dopad na pocit bezpečí a důvěry.

V Česku je částí společnosti podrobována podobné kritice tradice s čerty a Mikuláši. Mnohdy je to pro děti rovněž zážitek plný paniky a hrůzy.