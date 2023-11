Půjdou Ukrajinci k volbám i během války? Tlak na Zelenského roste

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Že by se na Ukrajinu znovu vracelo politické klání? Vyloučit se to nedá. Volodymyru Zelenskému totiž na jaře příštího roku vyprší prezidentský mandát, a tak nyní uvažuje, co dál. Jednou z možností je vyhlášení prezidentských voleb v řádném termínu, a to i za situace, kdy v zemi zuří válka.