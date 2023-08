Informovaly o tom v úterý ukrajinské tajné služby na Telegramu. Podle ní tak ruská armáda vytváří ochrannou bariéru kolem Krymského nebo také Kerčského mostu, který je častým cílem ukrajinských naváděných strojů.

Deník The Moscow Times uvádí, že už byl jeden trajekt potopen, a další Rusové k potopení připravují. Celkem se ruská armáda chystá potopit nejméně šest takových plavidel, mezi která pak instaluje ráhna.

Podle souřadnic tyto cílené ponory probíhají v části mostu, která vede po vodě mezi ostrovem Tuzla a Tuzlovskou kosou:

„Je to rozhodnutí, které odráží úspěšné ukrajinské útoky z posledních týdnů,“ napsala ukrajinská obranná rozvědka, podle níž už Krymský most utrpěl příliš mnoho vážných škod.

„Poslední údery na Krymský most opět zhoršily situaci pro nepřátelské uskupení vojsk na jihu Ukrajiny a vyvolaly hysterickou reakci vojenského a politického vedení Moskvy,“ doplnila rozvědka ve svém příspěvku. Kreml podle něj udělá cokoliv, aby most zabezpečil. „Má totiž zásadní význam pro vojenskou logistiku,“ zdůrazňuje rozvědka.

Nálož v plastové fólii

Ukrajinské síly zaútočily na most již dvakrát. V červenci tohoto roku byla vyhlášena nouzová situace, kvůli dvěma explozím. K útoku z října 2022, při němž explodoval nákladní automobil a most skončil vážně poškozený, se Ukrajina později taktéž přihlásila. Šéf Ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk tehdy řekl, že je to „jedna z realizací“.

Maljuk ale také přiblížil detaily říjnové operace. Připravený kamion byl tehdy naložen 21 tunami hexogenu (trhavina označovaná také jako RDX). Ukrajinci ho ukryli do rolí s plastovou fólií, která byla natolik silná, že skenery na kontrolním stanovišti výbušninu neodhalily.

Глава СБУ Малюк подтвердил, что в октябре 2022 года Крымский мост подорвали 21 тонной гексогена, замаскированного под рулоны пленки. Также он уточнил, что в операции использовали много россиян — "в темную", а для подрыва в заданном месте они обошли глушилки GPS на мосту. pic.twitter.com/km1NXQFD5B — IanMatveev (@ian_matveev) August 19, 2023

Pro to, aby bylo možné obejít elektronická zařízení schopná rušit souřadnice GPS na výbušných zařízeních, vyvinula SBU speciální technický systém. Nákladní vůz naložený výbušninami díky systému bez potíží obešel „rušičky“, najel na Krymský most a explodoval.

K červencovému útoku využila Ukrajina speciálně upravené námořní drony. Podle Maljuka se tyto drony díky nejnovějším technologiím a ukrajinským součástkám stávají pro ruské radary v podstatě neviditelnými.