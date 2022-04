Jahidne leží asi 140 kilometrů severně od ukrajinské metropole Kyjeva a asi 70 kilometrů od běloruské hranice. Je to proto jedno z prvních míst, které okupanti během tažení na Kyjev a Černihiv obsadili. Podle místních obyvatel hned po vstupu do vesnice nahnali Rusové muže, ženy i děti do sklepa tamní školy.

Během svého pobytu ve sklepě 60letý Mykolaj Klymčuk napočítal 12 mrtvých, všichni starší ročníky.