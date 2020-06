Skutečný Hannibal Lecter. „Zabiják z Golden State“ se přiznal ke 13 vraždám

Nyní 74letý důchodce svými činy od začátku 70. let děsil obyvatele Kalifornie a policistům trvalo dlouhá léta, než si vůbec spojili jednotlivé zločiny dohromady a dospěli k závěru, že je má na svědomí jediný člověk. Poté mu dali přezdívku „zabiják z Golden State“, ale pátrání vždy vedla do slepé uličky.



Na stopu pachatele se policie dostala teprve deset let po poslední vraždě, když využila data o DNA nahrávaná uživateli na stránky pro tvorbu rodokmenů. Díky nim vystopovala vzdáleného příbuzného podezřelého a postupně se dostala až k DeAngelovi.

„Tohle je skutečná verze Hannibala Lectera. Bezcitný, inteligentní, sadistický mnohonásobný vrah,“ řekla novinářům státní zástupkyně Anne Marie Schubertová, a poukázala tak na paralelu s filmem Mlčení jehňátek o inteligentním zabijákovi ztvárněném Anthonym Hopkinsem.

DeAngelo, veterán z války ve Vietnamu, spáchal první vraždu v roce 1975 v kalifornském městě Exeter, kde dva roky předtím začal pracovat jako policista. Byl tak zároveň v roli toho, kdo měl po vrahovi pátrat. Pomáhal řešit i případ desítek vloupání v sousedním městě Visalia, které měl na svědomí také on. U policie skončil v roce 1979 poté, co byl přistižen při krádeži; později se živil jako automechanik.

Muže svázal, ženy znásilnil

Desítky vloupání, přepadení a znásilnění, které spáchal, probíhaly často podle podobného scénáře. Většinou v noci s lyžařskou maskou na obličeji pronikl do domu, kde překvapil spící majitele, muže svázal a znehybnil, ženy znásilnil. Někdy obyvatele zavraždil, jindy jen beze stopy zmizel s několika ukradenými věcmi.

Během pondělního soudního přelíčení DeAngelo přiznal vinu ve všech 13 bodech obžaloby z vraždy a u dalších desítek trestných činů, z nichž většina už je promlčená. Na základě dohody s prokuraturou by měl být odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění, verdikt má soud vynést v srpnu.

Případ zabijáka z Golden State byl dlouhá léta jednou z nejsledovanějších nevyřešených kriminálních kauz v USA. Spisovatelka Michelle McNamaraová o něm napsala knihu I’ll Be Gone in the Dark (Zmizím do tmy), kterou nyní do formy dokumentární série převedla stanice HBO. První díl měl premiéru o víkendu.