Dosud skromné výsledky ukrajinské protiofenzivy vzbuzují mezi západními spojenci obavy, že situace na bojišti míří do slepé uličky. Ve Washingtonu se proto rozjíždí zajímavá debata: měly by USA dál bezvýhradně podporovat Ukrajinu v nekonečné válce s Ruskem, nebo by se ji měly pokusit přimět k jednání s agresorem?