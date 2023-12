Las Vegas očekává na Silvestra rekordní počet sňatků. Snoubence láká datum

Obřadní síně v Las Vegas očekávají, že by se o letošním Silvestru v tomto americkém městě proslulém bujarým nočním životem mohl rozhodnout uzavřít sňatek rekordní počet párů. Napsal to portál Las Vegas Review-Journal. Silvestr je pro svatby v Las Vegas už tak oblíbeným termínem, ten letošní by však mohl trhat rekordy kvůli přitažlivému datu.