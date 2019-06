Cereálie obsahují herbicidy, odborníci se přou o jejich vliv na zdraví

Americká společnost EWG zabývající se ochranou životního prostředí v rámci testování cereálií zjistila, že se ve všech jednadvaceti vzorcích nachází nízká hladina herbicidu glyfosátu, která je však mnohem vyšší, než co je podle vědeckého týmu vhodné pro děti, které tyto cereálie často konzumují. Mezi testovanými produkty byly i známé značky jako Cheerios nebo Nature Valley.

Výrobci cereálií však nadále trvají na tom, že jsou jejich produkty bezpečné. EWG provádělo podobný výzkum loni v říjnu, také tehdy se ve většině snídaňových cereálií objevil glyfosát, který je hlavní složkou přípravku Roundup určenému k hubení plevelu.

Společnosti tedy od té doby nepřijaly žádná opatření pro snížení hladiny herbicidu.

Nová zjištění podle CNN navazují na dva nedávné verdikty soudu, podle kterých herbicid způsobil žalujícím rakovinu. V březnu federální porota rozhodla, že byl Roundup podstatným faktorem při vzniku rakoviny Kaliforňana Edwina Hardemana.

Minulý měsíc soud přiznal více než dvě miliardy dolarů (46 miliard korun) dvojici, která žalovala firmu Bayer za způsobení rakoviny Roundupem. Ta se proti rozsudku okamžitě odvolala a jakékoli pochybení nadále odmítá. Americké soudy však musí vyřešit dalších 11 000 podobných případů.

Odborníci v únoru publikovali výzkum, podle kterého může glyfosát zvýšit riziko rakoviny až o 41 procent. Zaměřili se však na lidi, kteří přijdou s chemickou látkou nejčastěji do styku, například na zahradníky nebo zemědělce.

Laboratory tests commissioned by EWG found levels of glyphosate, first produced by Monsanto as Roundup, in samples of General Mills’ Honey Nut Cheerios. The amount of the toxic pesticide exceeded the amount of Vitamin D and Vitamin B12. Learn more here: https://t.co/c3d1mLItkt