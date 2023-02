Republikána Santose vyšetřuje FBI. Veteránovi sebral peníze pro psa

Agenti FBI už vyslechli námořního veterána Richarda Osthoffa. Právě ten tvrdí, že mu Santos nejdřív pomohl vybrat 3 tisíce dolarů na operaci, která by zachránila Osthoffova pitbula Sapphirea. Po čase však se Santosem začala být „obtížná spolupráce“ a politik „přicházel se stále dalšími výmluvami“.

Nakonec si výtěžek nechal a muži, který tehdy žil ve stanu, nepomohl. Těžce nemocný Sapphire později zemřel na rakovinu. Jeho majitel teď FBI mimo jiné předal i zprávy, které si v roce 2016 s republikánem vyměnil. Tehdy ještě Santos vystupoval pod jménem Anthony Devolder.

Bývalý voják vypráví, že Santos záměrně ve sbírce využil příběh hendikepovaného veterána-bezdomovce, jehož asistenční pes umírá, k tomu, aby se lidé slitovali a peníze poslali. Samotného Osthoffa přitom Santosova zrada a pozdější smrt milovaného psa přivedla až k myšlenkám na sebevraždu.

„Jsem nadšený, že se toho velcí kluci konečně ujali. Dal jsem jim všechny společné zprávy a aktuálně řeším i předání všeho, co souvisí s kampaní na stránce GoFundMe,“ říká Osthoff. „Bál jsem se, že se mi to stalo už moc dávno na to, aby se to vyšetřovalo,“ dodal podle portálu Politico.

Santos už podle listu The Times veteránovo nařčení odmítl jako „šokující a šílené“. Pitbul Sapphire však není jediné zvíře, kvůli kterému teď čelí vyšetřování. Úřady se zabývají také Santosovým tvrzením, že založil nadaci Friends of Pets United, která prý zachránila na 2,5 tisíce psů a koček.

Neexistuje ovšem jediný důkaz, že se tak stalo a že by organizace byla vůbec registrovaná. Deník The Times navíc zjistil, že jeho nadace stála za dobročinnou akcí, na níž si účtovala vstupné 50 dolarů. Skupina, jež akci pořádala, však uvedla, že výtěžek nedostala a že si Santos vymyslel několik výmluv, proč peníze nemá.

Na republikánského politika dosud prasklo už několik lží. Vymýšlel si o svém vzdělání, pracovních zkušenostech i o své historii. Například prohlásil, že jeho prarodiče přežili holocaust. Později se přiznal, že ani není Žid. Prý je jím jen skoro. Zneužil i tragédii z 11. září 2001 a do příběhu kolem útoků na Světové obchodní centrum zasadil svou matku. Ta však tehdy na místě ani nebyla.

A co se týká finančních záležitostí, i tam má ještě Santos, dříve používající různá další jména, co vysvětlovat. Někteří jeho sponzoři údajně mohou být vymyšlení a otázky vzbuzuje i půjčka ve výši 700 tisíc dolarů, které kongresman půjčil své kampani.

Žádná z jeho lží však podle něj není důvodem k tomu, aby se svého mandátu ve Sněmovně reprezentantů vzdal. Za Long Island se do Kongresu dostal teprve v prosinci loňského roku. Podle Politica zatím jen opustil sněmovní výbory, do kterých patřil.