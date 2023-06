Vytvoří neproniknutelnou hráz. Poláci převzali první americké tanky Abrams

Jde o první dodávku na základě smlouvy uzavřené letos v lednu mezi polským ministerstvem obrany a americkou vládou na dodání 116 tanků Abrams ve verzi M1A1 v letech 2023 až 2024 v hodnotě 1,4 miliardy dolarů (asi 30,4 miliardy Kč), z čehož asi 200 milionů hradí americká strana.

USA také souhlasily dodat Polsku příslušnou munici, včetně protitankových nábojů se střelami z ochuzeného uranu.

Součástí první dodávky jsou i tři vyprošťovací tanky M88 Hercules a náhradní součástky. Další zásilka již 42 tanků má následovat do konce července a do konce roku by měla dorazit i třetí várka 60 tanků.

„Naše posádky z 1. varšavské obrněné brigády, která je součástí 18. mechanizované divize, té železné divize zodpovědné za bezpečnost východního Polska, jsou již vycvičené. A tedy hned převezmou tyto tanky, které budou představovat neproniknutelnou hráz,“ prohlásil ve středu ve Štětíně ministr obrany Mariusz Błaszczak.

Na nejnovější verzi si Poláci ještě počkají

Podle šéfredaktora odborného periodika Nowa Technika Wojskowa Mariusze Cielmy polská armáda získává tanky, které americká námořní pěchota modernizovala a pečlivě udržovala, a hlavně tyto tanky „z druhé ruky“ získají Poláci dříve než nově vyrobené tanky Abrams v nejnovější verzi M1A2 SEPv3. Ty si Varšava loni v dubnu objednala v počtu 250 kusů za 4,7 miliardy dolarů (asi 102 miliardy Kč). Mají být dodány v letech 2024 až 2026.

Prvních 28 starších amerických tanků Abrams dorazilo do výcvikového střediska polské armády již loni v létě, aby posloužily k výcviku polských tankistů.

Polsko je první evropskou zemí, která si Abramsy pořídila. V březnu stejný záměr ohlásilo Rumunsko. Tanky M1 jsou v různých verzích ve výzbroji Maroka, Kuvajtu, Iráku, Egypta, Austrálie, Saúdské Arábie a objednal si je také Tchaj-wan. Nasazeny byly v Afghánistánu a v Iráku. Irácké tanky bojovaly proti Islámskému státu a Saúdské Arábii ve válce v Jemenu.

Tanky pohání turbína, jejíž předností je schopnost využívat různé palivo, ale nevýhodou je vysoká spotřeba a neschopnost překonávat broděním hluboké vodní toky. Abrams je vyzbrojen stejným kanonem ráže 120 milimetrů jako tank Leopard 2 německé výroby a jihokorejský K2, které si Polsko také pořídilo.

Varšava poskytla Kyjevu stovky tanků T-72 sovětské konstrukce, které se v Polsku vyráběly v licenci, a také polské tanky PT-91 Twardy, což je v podstatě modernizovaný T-72.