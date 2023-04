USA připravují předání abramsů, Ukrajinci na nich v Německu začnou cvičit

Spojené státy do konce května dopraví do Německa 31 tanků Abrams, na kterých se poté ukrajinští vojáci začnou cvičit. Tvrdí to agentura AP, podle které USA v pátek oficiálně oznámí dodávku. Na americké letecké základně Ramstein v Německu jednají spojenci o další zbrojní pomoci pro Ukrajinu, která již déle než rok vzdoruje ruské invazi.