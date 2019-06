Na Ukrajině ubili novináře k smrti, útočníky se nedaří dopadnout

Komarov byl napaden již 4. května, utrpěl zranění hlavy a byl hospitalizován v kómatu na jednotce intenzivní péče. Lékaři jej několikrát operovali. Zemřel, aniž nabyl vědomí. Po jeho smrti policie překvalifikovala zločin na úkladnou vraždu. Přepaden byl poté, co podle kolegů avizoval, že zveřejní dokumenty dokazující korupci na místní radnici.



Policie zveřejnila portrét předpokládaného podezřelého z útoku na novináře a záběry z pouličních kamer a vyzvala veřejnosti k pomoci při zjištění totožnosti podezřelého, uvedla televize TSN na svém webu.



Od útoku policisté vyslechli více než 1 300 lidí, ale útočníky se stále nepodařilo identifikovat. Podle místního tisku byl Komarov, který se věnoval hlavně korupci a organizovanému zločinu ve městě, terčem útoků i v minulosti.

Pobouření nad zločinem vyjádřila organizace Reportéři bez hranic. „Požadujeme od policie rychlé objasnění případu a dopadení pachatelů,“ uvedla Oksana Romanjuková z ukrajinského nevládního Institutu masových informací, specializujícího se na média.

AFP poznamenala, že novináři se na Ukrajině těší svobodě slova, ale jejich bezpečnost budí znepokojení: útoky na žurnalisty nejsou vzácné a vyšetřování často končí ve slepé uličce. K nejznámějším případům patří zavraždění rusko-běloruského novináře Pavla Šeremeta, kterému v červenci 2016 v Kyjevě vybuchla v autě bomba. Tato vražda nebyla dodnes objasněna.

