O mír proste jiného prezidenta, usadila Zelenská kritizujícího Waterse

„Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ničí města a zabíjí lidi. Ukrajinci brání svou zemi a budoucnost svých dětí. Pokud boj vzdáme, zítra nebudeme existovat. Pokud se Rusko vzdá, válka skončí. Rogere Watersi, běžte si žádat o mír jiného prezidenta,“ reagovala ostře Zelenská na hubeníkův otevřený dopis.

Олена Зеленська @ZelenskaUA Це напала на , знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.



Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.



@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни. oblíbit odpovědět

Ten reagoval na její vystoupení v pořadu BBC Neděle s Laurou Kuenssbergovou. Zelenská v něm tvrdila, že „pokud bude podpora Ukrajiny silná, bude krize kratší“. S čímž se Waters neztotožňuje.

„Vážená paní Zelenská, mé srdce krvácí za vás a za všechny ukrajinské a ruské rodiny, zničené strašlivou válkou na Ukrajině,“ píše Waters v úvodu dopisu, který zveřejnil na svém Facebooku.

„Hmmm? Myslím, že to může záviset na tom, co myslíte „podporou Ukrajiny“? Pokud „podporou Ukrajiny“ myslíte to, že Západ bude nadále dodávat zbraně armádám kyjevské vlády, obávám se, že se tragicky mýlíte. Přilévání oleje do ohně v podobě výzbroje nikdy v minulosti nefungovalo jako prostředek ke zkrácení války a nebude fungovat ani nyní, zejména proto, že v tomto případě je většina paliva (a) házena do ohně z Washingtonu, který je od požáru v relativně bezpečné vzdálenosti, a (b) protože „házeči paliva“ již deklarovali zájem na tom, aby válka trvala co nejdéle,“ uvedl dále.

Roger Waters "Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?"



An Open letter to Mrs. Olena Zelenska from Roger Waters

Sunday 4th September 2022 0 0

Jak sám Waters zmínil, stejně jako Zelenská si přeje, aby na Ukrajině zavládl mír. Záměrem by však podle něho nemělo být bojovat do posledního ukrajinského života, v horším případě do posledního lidského života. Hudebník se snaží apelovat na Zelenskou, aby Ukrajina ukončila občanskou válku na východě země. A tím nastolila mír v Donbasu a částečnou autonomii Doněcké a Luhanské oblasti. A dále aby Ukrajina ratifikovala a realizovala zbytek dohod známých jako Minsk II.

„Nebylo by lepší požadovat splnění předvolebních slibů vašeho manžela a ukončit tuto smrtící válku?“ zakončil Waters otázkou dlouhý dopis.

Není to poprvé, kdy se bývalý člen skupiny Pink Floyd k dění na Ukrajině vyjádřil. Už v srpnu uvedl, že americký prezident Joe Biden je válečný zločinec, který „přilévá na Ukrajině olej do ohně“, což je „obrovský zločin“. V rozhovoru pro americkou CNN se zastal Ruska, které v únoru Ukrajinu napadlo, a Číny. Jeho výroky tehdy vyvolaly rozhořčení ze strany Kyjeva a naopak pochvalné reakce Moskvy.

Waters zastává názor, že Spojené státy válku na Ukrajině prodlužují, místo aby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přiměly k jednání. „Kdyby Biden chtěl, válka by zítra skončila,“ uvedl hudebník.