Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé, Zelenskyj chce přísnější sankce

Podle ukrajinské armády vyslalo Rusko na město čtyři střely s plochou dráhou letu Kalibr. Jedna z raket zasáhla sklad obchodního řetězce a způsobila škodu na 1000 metrech čtverečních a požár na 400 metrech čtverečních.

„Zahynuli tři zaměstnanci skladu a sedm dalších bylo zraněno,“ uvedlo velitelství s tím, že probíhají práce na odstraňování trosek. Pod nimi se mohou nacházet další lidé, upozornila armáda.

Škody utrpělo také obchodní centrum, vzdělávací zařízení, komplex bytových domů, restaurace a obchody. Zraněno zde bylo šest osob.

Mluvčí oděské vojenské správy Serhij Bratčuk, na kterého se odvolává server RBK-Ukrajina, uvedl, že protivzdušné obraně se předběžně podařilo sestřelit dvě rakety.

Informace nebylo možné nezávisle ověřit. Rusko se k útoku zatím nevyjádřilo. Oděsa se terčem ruských vzdušných útoků stává opakovaně. Naposledy v sobotu zemřeli v tomto jihoukrajinském městě tři lidé a více než dvě desítky byly zraněny.

Zelenskyj žádá přísnější sankce

Během více než týdne to bylo podruhé, co Zelenskyj vyzval ke zpřísnění sankcí s cílem zastavit to, co ukrajinské úřady nazývají ruským „raketovým terorem“ proti ukrajinským civilním cílům, uvedla agentura Reuters.

Rusko od začátku své invaze do sousední země v únoru 2022 popírá, že by útočilo na civilní obyvatelstvo. Často však zasahuje nevojenské budovy - naposledy zasáhla raketa obytný dům a sklady v Zelenského rodném městě Kryvyj Rih a zabila 11 lidí.

Střela použitá při útoku obsahovala asi 50 součástek vyrobených v jiných zemích, uvedl ukrajinský prezident.

„Rusko má bohužel stále možnost získat kriticky důležité součástky pro výrobu raket, které vyrábějí společnosti z různých zemí, včetně partnerských zemí (Ukrajiny),“ uvedl Zelenskyj pravidelném nočním videoposelství.

Všichni partneři Ukrajiny mají podle něj seznam společností, které dodávají Rusku tyto komponenty. „Je jednoznačně levnější jednou provždy uzavřít teroristům trasy dodávek součástek teroru, než neustále utrácet za stále novější střely protivzdušné obrany,“ míní Zelenskyj.