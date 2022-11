Slovenský generál: Ukrajina zachránila Oděsu i moře, teď nesmí polevit

Podle Pavla Macka má Ukrajina od léta iniciativu na své straně. „Nejprve zastavila ruský postup a následně nepřítele postupně oslabovala a začala vyvíjet tlak v Chersonské oblasti.“

Ukrajina zachránila Černé moře

Osvobození Chersonu je velkým ukrajinským úspěchem. Vojenským, strategickým i politickým. V tuto chvíli podle generála nemají Rusové na to, aby Cherson získali zpět. „Ti teď hlavně potřebují zkonsolidovat své postavení a stabilizovat frontu tak, aby Ukrajinci dále nepokračovali, protože tahle oblast je přímou spojnicí s Krymem. A ten je pro ně klíčový. Sevastopol je totiž jediný velký nezamrzající přístav, který mají k dispozici.“

A co se tedy s dobytím Chersonu skutečně stalo? Ztrátou tohoto velkého města na jihu Ukrajiny podle generála ztratili Rusové jakoukoliv možnost pokračovat v útoku na západ, tedy na Oděsu a Mikolajev. „Tím chtěli odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři a propojit okupovaný prostor s Podněstřím.“

Ukrajina teď disponuje velkou výhodou. Je chráněna Dněprem. „Tento vodní tok je ale překážkou pro obě strany. Ani Ukrajinci teď nemají snahu pokračovat přes řeku na východ. Navíc na to nemají kapacitu a bylo by to pro ně riskantní. Budou stabilizovat prostor, linie doteku bude uprostřed toku a obě strany budou ve vzájemném palebném dosahu.“

Souboj s časem

Ukrajinci i Rusové tak podle generála budou moci přeskupit síly a poslat některé jednotky z Chersonské oblasti na jinou část fronty. „Teď to bude souboj s časem, která strana se bude schopna rychleji přeskupit.“

Důležité bude to, kam síly z Chersonu obě strany vyšlou. Generál odhaduje, že Rusko zřejmě posílí své síly na východě Ukrajiny, kde bude chtít udržet své pozice ve vzbouřeneckých částech – luhanské a doněcké.

Ukrajinci jsou ale ve výhodě. V dohledné době podle něj mají na to, aby dostali zpět pod svou kontrolu Záporožskou oblast a západní část Doněcké oblasti, včetně Mariupolu. „To je v jejich silách a mají na to kapacitu. Mohli by poté dosáhnout i větších úspěchů v Luhanské oblasti.“

Útok Ukrajiny na Záporožskou oblast a Doněck je přitom podle Pavla Macka pravděpodobnější ze severu, tedy podél levého břehu Dněpru, nikoliv z Chersonu, kde by museli překonávat řeku.

Chytrá nepřímá válka

Mezitím musí Kyjev pokračovat v chytrém způsobu boje, což dosud úspěšně praktikoval. „Ukrajinci momentálně strategicky cílí na klíčové tepny ruského armádního zásobovacího systému. A tím ruskou armádu oslabují.“

A jaký je v tuto chvíli poměr sil na frontě? „Ukrajinci zmobilizovali 700 tisíc vojáků. Samozřejmě že mají méně techniky než Rusové. Ale způsob jejího použití a také to, že mají přesnější západní zbraně, jim umožňují vyrovnávat síly.“

„Ukrajinci vedou velmi chytře nepřímou válku. Nejdou do přímých střetů proti silně opevněné ruské obraně. Ale naopak se snaží ruskou sestavu oslabovat. To se osvědčilo právě v Chersonu a budou to tak dělat i na dalších úsecích fronty,“ míní generál.

Diplomatická jednání by podle něj měla v tuto chvíli smysl pouze tehdy, pokud by Rusové opravdu chtěli ukončit válku a projevili by snahu stáhnout se z okupovaných území. „Ale nic z toho nevidíme. Rusové naopak tvrdí, že okupovaná území už jsou jejich.“

Bude se válčit i v zimě?

„Mluvčí Peskov dokonce tvrdí, že i Cherson je ruský, že je to napsané v ruských zákonech – jako by to někoho zajímalo. Ukrajinci nejsou přitlačeni ke zdi a nemají důvod s jednáním začínat,“ konstatuje Pavel Macko.

Dokud mají Ukrajinci iniciativu, tak budou podle generála boje probíhat i v zimě. A to proto, že čas hraje proti Ukrajině. Teď jsou Rusové slabí. A Ukrajina může Rusko oslabovat ještě více právě během nepříznivého bahnitého období. „Až pak půda zamrzne, mohou boje pokračovat opět naplno.“

„Ukrajinci musejí během zimy pokračovat i z dalšího důvodu. Pokud by nepřítele nechali odpočívat příliš dlouho, měli by Rusové více času na výcvik nově mobilizovaných sil. Teď je s minimálním výcvikem posílají do boje, což je pro ně velmi nevýhodné a ztráty jsou vysoké,“ říká Pavel Macko.

„Pokud by jim Ukrajinci dali čas na výcvik, stali by se zformovaní Rusové silnějšími. Ukrajinci prostě musejí držet nepřítele pod neustálým tlakem, aby se nemohl zkonsolidovat,“ uzavírá bývalý velitel Výcvikového centra spojeneckých sil NATO.

Pavel Macko zároveň podrobně rozebral situaci na frontě, popsal ukrajinskou taktiku i to, jak Rusku pomohla výměna velitele ruské vojenské operace, kterým se stal Sergej Surovikin. Mají se Rusové obávat o zabraný Krym? A má Ukrajina na to, aby ho dříve nebo později osvobodila? I na to odpovídal Pavel Macko v Rozstřelu.