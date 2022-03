Ruští vojáci obsadili Slavutyč, protesty rozháněli omračujícími granáty

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

O záboru města na sociální síti Telegram dnes informoval velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Oleksandr Pavljuk. Podle něj vojáci rozháněli střelbou do vzduchu protestní shromáždění.

Pavljuk napsal, že vojáci do Slavutyče vtrhli a obsadili městskou nemocnici. Zajali také starostu Jurije Fomičiva. Obyvatelé se v reakci shromáždili s ukrajinskými symboly na hlavním náměstí v centru města a provolávali „Slavutyč je Ukrajina“ a „Sláva Ukrajině“. Okupanti pak ve snaze protestující rozehnat zahájili palbu do vzduchu a házeli do davu omračující granáty.

Аслан @antiputler_news Ещё видео со Славутича https://t.co/WWdOGONGGR oblíbit odpovědět

Ruské síly odřízly Slavutyč od okolního světa už v pátek. Agentura Unian přitom informovala, že vyjet z města není možné. Problematické byly podle ní i dodávky potravin a humanitární pomoci.