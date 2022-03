Chirurgové běloruských nemocnic, do nichž ruská armáda sváží z fronty své raněné, operují v posledních dnech nonstop. Popsali to očití svědci, podle nichž na dění v místních zdravotnických zařízeních osobně dohlížejí příslušníci ruské bezpečnostní služby FSB. Někteří ze zraněných se k lékařům údajně dostávají dezorientovaní a poté, co řadu dní nejedli.