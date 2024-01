Až 80 procent tunelů Hamásu v Pásmu Gazy zatím nebylo zničeno, píše list

Od začátku izraelské pozemní ofenzivy zahájené po teroristickém útoku na jižní Izrael ze 7. října, při kterém palestinští ozbrojenci pod vedením Hamásu zabili asi 1200 lidí a dalších 253 unesli, se Izrael pokouší tunely pod Pásmem Gazy zničit, přičemž stále odhaluje nové.

Některé z tunelů izraelská armáda vyhodila do povětří, zatímco jiné se rozhodla zaplavit. Postupuje s tím ale pomalu, jelikož musí tunely vždy zmapovat a zkontrolovat, jestli tam nejsou rukojmí či zda v nich nebyly nastraženy výbušniny.

Předpokládá se, že se v tunelech ukrývají předáci Hamásu, včetně lídra skupiny v Pásmu Gazy Jahjáa Sinvára. WSJ s odvoláním na izraelské činitele napsal, že se Sinvár zřejmě nachází na velitelství v tunelu pod městem Chán Júnis na jihu Pásma Gazy a že spolu s ním tam je i část rukojmích. Izraelská armáda dnes uvedla, že v Chán Júnisu dál pokračují velmi intenzivní boje s ozbrojenci Hamásu.

Stovku z unesených Hamás propustil koncem listopadu za dosud jediného týden trvajícího příměří v této válce, která stála podle úřadů v Gaze spravovaných Hamásem životy více než 26 tisíc Palestinců a dalších 65 tisíc jich bylo zraněno. Údaje nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.

Rukojmích je v Pásmu Gazy podle zpravodajského webu The Times of Israel stále 136, Hamás koncem listopadu propustil zejména ženy a děti.

Americký list The New York Times tento měsíc napsal, že podle vysoce postavených představitelů izraelského ministerstva obrany se pod Pásmem Gazy nachází zhruba 560 až 720 kilometrů tunelů, což je zhruba o 240 kilometrů víc, než se předpokládalo ještě v prosinci. Do tunelů podle zdrojů NYT vede až 5700 šachet.

Síť podzemních tunelů v Pásmu Gazy je tak skutečně rozsáhlá ve srovnání s velikostí tohoto území. Pásmo Gazy, které leží u Středozemního moře a sousedí s Izraelem a Egyptem, má totiž rozlohu 365 kilometrů čtverečních, což je méně než Praha, která má rozlohu 496 kilometrů čtverečních.