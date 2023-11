Ahoj, já jsem Jahjá Sinvár. Vůdce Hamásu se v tunelech Gazy sešel s rukojmími

Schůzka se odehrála v podzemním tunelu, krátce po masakru, při němž na tři tisíce islamistů Hamásu i dalších islamistických organizací překonalo hranice Pásma Gazy a v obcích a jejich blízkosti na jihu Izraele povraždilo na 1 200 lidí, většinou civilistů. Dalších 240 lidí včetně mnoha dětí ozbrojenci odvlekli do Gazy jako rukojmí.

„Ahoj, jsem Jahjá Sinvár. Jste tu výtečně chráněni. Nic se vám nestane,“ řekl Sinvár podle tohoto svědectví skupině unesených. Jedno z rukojmí o setkání vyprávělo rodině a informovány byly také bezpečnostní složky, které tuto událost potvrdily.

Izraelský deník Haarec v pondělí bez uvedení zdroje napsal, že všichni rukojmí, kteří byli situaci přítomni, jsou z kibucu Nir Oz, který leží asi dva kilometry od hranice s Pásmem Gazy a v den útoku utrpěl těžké ztráty.

Velitel Hamásu, který pravděpodobně plánoval a schválil zvěrstva ze 7. října, se naučil hebrejsky v izraelském vězení. V roce 1989 byl odsouzen za řízení únosu a za vraždy dvou izraelských vojáků a také čtyř Palestinců, které podezříval ze spolupráce s Izraelem.

Dostal čtyři doživotní tresty, ale v roce 2011 byl propuštěn v rámci dohody s Hamásem o navrácení zajatého izraelského vojáka Gilada Šalita výměnou za více než tisíc palestinských vězňů.

Betty Lahatová, bývalá správkyně věznice Hašaron a vedoucí zpravodajského oddělení izraelské vězeňské služby, loni řekla deníku Maariv, že Sinvár využil svého pobytu ve vězení k tomu, aby se o Izraelcích dozvěděl a naučil co nejvíce. „Je to velice inteligentní člověk, který investoval do svého intelektuálního rozvoje a do důkladného poznání izraelské společnosti,“ řekla.

Sinvár je zároveň proslulý svou plamennou rétorikou a vychvalováním teroristických útoků v Izraeli a na Západním břehu Jordánu. Do čela Hamásu v Pásmu Gazy byl vybrán v roce 2017, na tomto postu vystřídal současného šéfa celého hnutí Ismáíla Haníju.

S rukojmími se v tunelech pod Gazou v minulých týdnech údajně setkal také Sinvárův bratr a jeho pravá ruka Muhammad, oznámil bez dalších podrobností izraelský armádní rozhlas s odvoláním na svědectví jedné z propuštěných rukojmí z kibucu Nir Oz. Muhammad Sinvár je také vysoce postaveným velitelem vojenského křídla Hamásu a i on se podílel na únosu a zadržování vojáka Šalita.