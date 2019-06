Transsexualita je chvilkový rozmar, útočí církev na právo si vybrat pohlaví

Podle Vatikánu je cílem dokumentu pomoci učitelům na katolických školách, aby se vypořádali s myšlenkami, které popírají přirozený rozdíl mezi mužem a ženou. Autoři v třicetistránkovém textu nazvaném „Jako muže a ženu je stvořil“ s podtitulkem vstříc dialogu o otázce genderu ve školství popisují, jak mají učitelé se svými studenty navázat správný dialog.

„Je stále jasnější, že se nyní potýkáme se vzdělávací krizí, a to zejména v oblasti afektivity a sexuality,“ uvedla podle listu The Guardian Kongregace pro katolickou výchovu, která dokument vypracovala.

Podle ní reaguje na výzvy vycházející z genderové teorie, která popírá rozdíly v povaze muže a ženy a předpokládá společnost bez sexuálních rozdílů a eliminuje tím antropologický základ rodiny. „Právo zvolit si své pohlaví je v přímém rozporu s modelem manželství mezi mužem a ženou,“ uvádí text.

„Genderová teorie usiluje o nastolení jediné cesty, jak děti poučit o této tematice .Vede to ke vzdělávacím programům a legislativním úpravám, které podporují osobní identitu a emocionální intimitu oddělenou od biologického rozdílu mezi mužem a ženou,“ vysvětlil kardinál Giuseppe Versaldi, proč se Vatikán rozhodl dokument vytvořit.

Podle něj text podporuje úlohu matky a otce v tradiční rodině a nastiňuje křesťanskou vizi antropologie, která považuje sexualitu za základní součást lidské osobnosti. Fluidní pohlaví označila církev za zmatený koncept svobody a momentální touhy, které charakterizují postmoderní kulturu. Podle stanice Deutsche Welle odmítla také pojmy jako „transgender“ nebo „intersexualita“.

