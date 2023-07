Titanic znovu na scéně. Na TikToku se šíří konspirace o jeho potopení

Detaily příběhu o potopení výletní lodi Titanic se mohou napříč různými zdroji lišit, o jeho hrubých obrysech ale není pochyb. Odborníci se shodují, že 15. dubna 1912 skončil Titanic na dně severního Atlantiku. Na sociální síti TikTok se uživatelé o více než 100 let později dozvídají něco úplně jiného, napsal deník The New York Times.