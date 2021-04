Vypadá to jako detektivka, kde se vypařil pachatel. Záhada auta bez šoféra. Deset hodin předtím, než se to stalo, poslal Elon Musk do světa hrdou zprávu: „V autě tesla s autopilotem hrozí nehoda desetkrát méně než v běžném voze.“ A pak se stala tragédie.