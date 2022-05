Cirkus v tanzanském parlamentu. Naštvaný poslanec tam udělal stojku

Poslanec vyzval vládu, aby dostála svému slibu postavit v jeho volebním obvodu Mbulu 100 kilometrů asfaltových silnic. Poznamenal přitom, že tento slib byl v posledních třech rozpočtech ignorován, takže se rozhodl na problém upozornit stojkou.

„Dělám to proto, abych vyjádřil, jak jsou moji lidé zklamaní z vlády. Potřebujeme, aby všechny sliby byly splněny. Proč ostatní voliči dostávají to, co jim bylo slíbeno, a my lidé z Mbulu nedostáváme nic?“ řekl BBC.

Massey, který je členem vládnoucí Revoluční strany Tanzanie (CCM), své akrobatické schopnosti vystavil na odiv již v minulosti. V září 2018 udělal kotrmelec před vozidly poskytnutými ministerstvem turismu na ochranu volně žijících zvířat před pytláky.