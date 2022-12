Případné zastavení provozu elektrovozů kromě „nezbytných případů“ je v rejstříku opatření připravených pro případ, že zemi bude docházet elektřina. Kromě toho by otvírací doba obchodů byla omezena jen na dvě hodiny denně, budovy by směly být vytápěny jen do dvaceti stupňů.

Plán počítá se dvěma situacemi – nouzovým stavem a přímou krizí. V podstatě mají fungovat jako semafory při covidu.